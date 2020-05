Empleados municipales se reincorporan al servicio de recolección de residuos

El coordinador de la Unidad Municipal Nº1 de Paraná, Marcos Antonio Mesa, detalló a Elonce TV cómo continúan las tareas de recolección y limpieza en las calles de la jurisdicción a su cargo en el marco de la cuarentena por coronavirus.



"Todos los días se envían las máquinas a levantar los contenedores; son cuatro recolecciones por día y otras cinco en el turno de la noche", indicó el municipal al asegurar que prestan servicio "13 municipales, de una planta de 45 trabajadores, y hay cuatro máquinas compactadoras en funcionamiento en el galpón de Avenida de las Américas".



"Por protocolo, después de cada recorrido, se realiza la limpieza de las máquinas y por ahora no vamos a planta recicladora; todo se tira en el Volcadero", comentó.



"En calle Montevideo también trabaja un grupo de personas, en el área de Barrido del Puerto y en calle Colón también, porque la hoja (por la época del año) tiene una demanda terrible", aseguró Mesa. También comentó que fueron apostados municipales "para mantener limpia la Terminal".



"El que está apto para trabajar, tiene que venir y el que no, debe presentar certificado médico", sentenció el coordinador de la UM Nº1 al comunicar que "en estos días se incorporaría más personal".



En la oportunidad, comentó que "por la cuarentena, los vecinos se ponen a limpiar la casa, lo que genera más basura". Fue en ese sentido que encomendó: "Los objetos contundentes y el escombro no deben ser arrojados al contenedor de plástico porque lo rompen, y a la máquina también".

"Si los dejan al costado del contenedor, después pasamos con una pala a levantarlos", prometió Mesa. (Elonce)