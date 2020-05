Transportistas escolares buscan "reinventar" su labor para poder trabajar

Uno de los sectores que se encuentra atravesando una difícil situación con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus es el del transporte escolar. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que retomarán las clases y, mientras tanto, los transportistas no pueden trabajar.



Silvina Salas, referente de Transportistas Escolares Asociados (Tresa) de Paraná, explicó en el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que "esta situación nos tiene parados a todos, desde Ushuaia a la Quiaca. Tenemos relación nacional con todos los transportistas y podemos ver cómo están los colegas".



"Tienen sus unidades paradas, no pueden trabajar, algunos no pueden reinventarse, otros se deben desprender de su fuente de trabajo", comentó. En Paraná, según confirmó, hay alrededor de 90 licencias para desarrollar esta labor.



En ese sentido, manifestó que "esto afecta a 300 familias. Hay algunas que tienen dos o tres vehículos, trabaja toda la familia en eso. Cada vez se pone más pesado vivir el día a día".



Aseguró que "el primer mes enviamos un comunicado a los padres, porque pensamos que esto no iba a ser tan largo. Algunos nos siguen apoyando y nos depositan el 50% del valor de la tarifa mensual. Nos acompañan en la medida que pueden, porque hay padres que están en la misma situación que nosotros o trabaja uno en la familia. Atendemos todo y agradecemos".



Para poder trabajar presentaron un pedido a la Municipalidad de Paraná para que se tenga en cuenta la posibilidad de "reconvertir" el trabajo que realizan en época escolar. "En muchos lugares del país se está haciendo. Nos ponemos a disposición para todo. Podemos, según el Decreto presidencial, trasladar a las personas a su trabajo manteniendo el protocolo, la higiene y demás. Cualquier otro trabajo que surja necesitamos. Es necesario reinventar nuestra labor. La mayoría de nosotros siempre ha hecho este trabajo de escolares", dijo. Hasta el momento no tuvieron novedades.



"El que tiene una reserva ya la está gastando. Nosotros siempre fuimos nuestros propios patrones, queremos seguir trabajando. Si nos dan algún subsidio nos gustaría devolverlo trabajando", agregó.



Remarcó que "algunos tuvieron suerte de cobrar el IFE, pero muchos están pagando cuotas de créditos de los vehículos y tiene que pagar cuentas, tiene que poner en resguardo la herramienta de trabajo". Elonce.com