La toma de agua de Paraná desde el drone de Elonce TV

Paraná Bahl supervisa las acciones para garantizar el servicio de agua potable

La semana pasada, el drone derecorrió el extenso banco de arena que emergió entre las islas Curupí y Corazón, y este lunes, visitamos la zona de la toma de agua para mostrar el panorama que se presenta en el lugar ante la pronunciada e histórica bajante del río.Asimismo, esta mañana, autoridades de la comuna recorrieron la zona para corroborar el funcionamiento del muelle 1 que capta agua para ser potabilizada en la planta de avenida Ramírez y del muelle 2, que lo hace para la planta ubicada en avenida Echeverría; y según dijo el Intendente, están analizando alternativas para garantizar el servicio del agua potable en la ciudad.El ingeniero Juan Borus del Instituto Nacional del Agua (INA) indicó en diálogo conque la situación que vive el río Paraná, "va para largo, la bajante del fin de semana superó las expectativas y va camino a estabilizarse en los niveles mínimos".Respecto al anuncio que este lunes la represa Itaipú Binacional abrió las compuertas de su vertedero, el profesional aclaró que la expresión correcta es que se hace "una descarga adicional", lo cual va a permitir "mejorar las condiciones de navegación en el tramo argentino - paraguayo del río Paraná. Esta descarga tiene que redituar de alguna manera en la toma de agua de todas las ciudades rivereñas que están debajo".Borus mencionó que la tendencia "no es favorable, estamos en una situación que no tiene visos de terminar y desde Argentina se pidió enfáticamente que la descarga sea medida cuidadosamente porque no sobra volumen y hay que cuidar las reservas que se tienen".Finalmente entendió que una vez que se termine esta situación y el río Paraná recobre su altura normal, se deberá "estudiar y sacar conclusiones, porque no sería de sorprender que en los años venideros volvamos a tener una situación como ésta".