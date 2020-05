Joven padece una enfermedad muscular y necesita un respirador para poder vivir

Sobre la Enfermedad

Milena Brega, es una joven de 29 que en encuentra internada en el Sanatorio La Entrerriana, sufre hipotonía muscular. Se trata de"Ella desde los cuatro años empezó con el problema, estuvo internada cinco años en el hospital San Roque y no la podíamos trasladar porque no había respiradores en el momento, y nadie de Iosper lo podía reconocer. Más adelante conseguimos un respirador y se le hizo una traqueotomía", señaló el papá de Milena aA su vez señaló que ""."En medio de esta pandemia, mi hija no puede estar internada,, para solucionar la cuestión, porque ella tiene que estar segura en su casa, se puede contagiar un virus hospitalario o puede llegar a contraer coronavirus", remarcó Brega.Teniendo en cuenta la vida que lleva adelante la joven, el padre indicó que "ella comenzó a hacer una vida más o menos normal (cuando tuvo el respirador) y logró terminar la escuela secundaria, un tiempo realizó cursado presencial y terminó con clases a domicilio".", comentó.La Hipotonía muscular, es una patología que indica la tensión muscular en forma generalizada o focal, que generalmente se asocia a déficit en el desarrollo psicomotor., aumento de la movilidad de las articulaciones, o amplitud durante los movimientos pasivos.La hipotonía aparece cuando se seccionan las raíces ventrales que van hacia el músculo o las raíces dorsales que vienen del músculo relacionadas con el músculo hipotónico. También puede ocurrir en enfermedades que afectan ciertas partes del cerebro, principalmente al cerebelo.