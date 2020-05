A la espera del regreso del fútbol, Patronato resiembra su cancha

Ante la cancelación de la SuperLiga por la pandemia de coronavirus, Club Patronato aprovecha este tiempo para la puesta a punto de su cancha.recorrió el campo de juego y mostró cómo se realiza la resiembra."Si bien estéticamente no está tan lindo porque tuvimos que hacer cortes bajos para la resiembra invernal, ahora estamos haciendo el riego de esa resiembra y en una semana más, explota porque es cuando se pone bien verde", explicó ala Ingeniera Agrónoma a cargo del césped de la cancha, Vanina Martínez."El objetivo es preparar la cancha para cuando se decida retornar a los partidos de SuperLiga y que esté todo en condiciones para recibir a los jugadores", destacó al remarcar que "el color verde es estético, porque la pelota tiene que rodar bien y el piso tiene que estar aceptable para que el jugador no se lesione".En la oportunidad, la especialista comentó que "este tiempo sin actividad nos permitió hacer un efectivo control de maleza y trabajitos en otras áreas, que en temporada de juego no se podría, por una cuestión estética"."A principio de año, la cancha no lució bien estéticamente pero hoy por hoy ya está todo cubierto y los aspersores emergentes, que fueron instalados en la cancha durante el verano, están funcionando muy bien para activar la semilla de raigrás que es la resiembra", explicó Martínez.Y continuó: "Una vez que la semilla emerge hay un período de 20 días en el que no se debería pisar para que se establezca bien esa siembra y después no habría problema".Martínez, quien aseguró que "pone el corazón y sufre en los partidos", comentó que está al tanto de las opiniones de los jugadores sobre la cancha "para saber hasta dónde está haciendo bien las cosas y dónde hay que apuntar para mejorar las cosas"."En contacto con otros cacheros también veo qué zonas mejorar y qué tratamiento hacer", acotó al dar cuenta que está a cargo de un equipo de cuatro cancheros, dos en el Grella y otros dos en Capillita.Finalmente, la ingeniera encomendó a quienes cuidan el césped de su patio, "una resiembra con mucha menos densidad de semillas, o disfrutar del color amarillento invernal".