Llevan adelante una refacción integral de la Plaza Sáenz Peña

Se está llevando a cabo la puesta en valor de la plaza Sáenz Peña, por la cual están pintado los juegos, arreglando bancos, poniendo en funcionamiento la fuente, reparquizado y sustituyendo el piso por adoquines. La coordinadora de Obras Publicas de la Municipalidad, Lorena Mayor, indicó aque "la inversión que realizamos es muy poca porque muchos materiales ya los teníamos".. Además, se puso en valor la fuente del centro de la plaza, que hacía muchos años que no vertía agua. También, retiraron la vereda perimetral y se está sustituyendo el piso por adoquines", comentó Mayor.En relación a los juegos para los niños señaló que "Aquí concurren muchos ciudadanos de Paraná, por eso queremos renovarla aprovechando que no hay gente".Teniendo en cuenta los elementos históricos de la plaza, la funcionaria explicó que ". También estamos arreglando los bancos blancos de tablas, que si bien no son los originales estamos restaurándolos. Además, e".Esto mismo se está haciendo en la plaza Madre Teresa de Calcuta del Barrio Padre Kolbe.", concluyó Mayor.