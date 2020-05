Vecinos del Barrio Justo José de Urquiza reclaman mejoras de calle y limpieza

Los vecinos del Barrio Justo José de Urquiza, de la ciudad de Paraná, hace tiempo vienen reclamando mejoras en las calles, los desagües, ya que ante una lluvia se les inunda las casas. Además piden luminaria y desmalezamiento de los terrenos."Nos reunimos con todos los vecinos porque el presidente de la Comisión Vecinal, dijo a través de una nota que habían tirado piedra mora sobre calle Soldado Bordón, soldado Luna y todas las cortaditas hasta Tibiletti y como verán no hay piedra mora sobre las calles.", expresó a Elonce TV López María Alejandra, vecina."También se junta mucha agua en lagunas, hay dengue, no tenemos iluminación. Cuando llueve no pasa el camión que recoge los residuos y también hay muchos robos en la zona".En tanto otro vecino, contó que "en el barrio hay alrededor de 50 o 60 familias. Acá nunca hicieron nada bien. Siempre pasan y tiran broza y esta mal encaminada la cosa porque el problema está en los desagües", contó y agregó que "Siempre que llueve, el agua arrastra todo lo que han hecho en las calles. Se inunda todo, hasta las casas de los vecinos"."Desde Miguel David hasta las vías, sobre Tibieletti, nunca han hecho ninguna refacción bien. No desmalezaron tampoco".