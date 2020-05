Arzobispado de Paraná: pautas para un protocolo para los cultos

Podrán hacerlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

"Las iglesias, templos y diferentes lugares de culto no están obligados a cerrar sino que pueden estar abiertos!", indica el Arzobispado.? Los lugares de culto pueden permanecer abiertos siempre y cuando sea para que los feligreses y miembros puedan concurrir para requerir asistencia espiritual, con acuerdo previo con el ministro de culto, y realizar oraciones individuales, atendiendo a las disposiciones sanitarias vigentes y tomando los recaudos necesarios de distancia e higiene.? A su vez, los lugares de culto a los que los feligreses y membrecía pueden concurrir son los de cercanía.? No está permitida la aglomeración de la feligresía y membrecía. Por tal motivo, se mantiene suspendida la celebración de ceremonias, celebraciones, conmemoraciones litúrgicas y actos de culto que impliquen la concurrencia multitudinaria de personas.? Los protocolos dentro de la jurisdicción nacional deberán ser aprobados por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.? Estas medidas son aplicables para todos los cultos (Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos).a. 09:00 hs. a 16:00 hs.2. Cantidad de personas permitidaa. El ministro de culto del lugar de culto, un auxiliar de limpieza y un auxiliar a la entrada que limite la cantidad de ingresantes.b. Un máximo de diez fieles.3. Controles en los ingresantesa. Disponer de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las personas en todos los casos que sea posible, de modo de armar un circuito para evitar entrecruzamientos.b. En la puerta de entrada habrá una persona que controlará el número de ingresantes de acuerdo a la capacidad del espacio, le colocará alcohol en gel a los ingresantes que vaya autorizando.a. Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% y/o alcohol en gel a la entrada y a la salida del templo.b. Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo. c. No se permitirá que haya más de una persona por banco.5. Ubicación permitida según el espacio y circulación de las personas, en los templos, iglesias y lugares de cultoa. Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre todas las personas.6. Tipo y forma de limpieza de superficiesa. Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de la sanitización del lugar. La misma deberá controlar que se respeten las distancias y se higienice el espacio y los objetos (bancos, imágenes, etc.)b. Una vez cerrado el templo, se procederá a su desinfección con los desinfectantes aconsejados por los especialistas.7. Elementos de higiene que provisionará cada temploa. Al ingresar al templo se proveerá a quienes ingresen, de alcohol en gel o alcohol al 70% para desinfectarse las manos.b. No se pondrá agua bendita en las distintas fuentes que haya en el templo.c. Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados con agua con lavandina, que se renovarán cada hora para desinfectar el calzado de los asistentes. d. Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación durante las horas de funcionamiento.8. Implementaran recomendaciones visuales con recomendaciones.a. El personal del tempo colocará señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer respetar las normas de distanciamiento social.b. En los templos se cuidará la distancia entre cada banco, incluso seevaluará la posibilidad de quitar algunos de ellos.c. En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de higiene y recordatorios de que no está permitido tocar ni manipular objetos, superficies e imágenes.9. Elementos de protección personal se exigidos (tapabocas, mascarillasfaciales, etc)a. Solo podrán ingresar y permanecer dentro del templo quienes lleven correctamente colocado el tapaboca.10. Medidas para asegurar el distanciamiento sociala. Las mencionadas en los puntos 3 (controles de ingresantes) y 8 (señalizaciones).