Registraron largas filas para comprar cigarrillos en una estación de servicios

Durante la tarde de este viernes, se registró por varias horas una larga fila para comprar cigarrillos en una estación de servicios ubicada en Almirante Brown y Blas Parera, de Paraná. Solo venden dos paquetes por persona.Cabe recordar que desde hace un tiempo se registra faltante de cigarrillos en los kioscos y otros comercios. Desde las distribuidoras indicaban que las tabacaleras no estaban trabajando por el aislamiento. Ahora se consiguen algunas marcas, pero no hay demasiado stock.Un hombre que esperaba para ingresar, contó aque "no tenía idea de que estaban vendiendo, paré por las dudas. Vengo recorriendo kioscos y en ninguno hay cigarrillos. No soy muy fumador, iba a comprar alguna marca buena, pero tampoco me desespero".En tanto, un joven explicó que "pasaba, vi la cola y me acerqué por curiosidad. Vivo cerca, de paso ya compro cigarrillos"."Soy de la zona. Un amigo vino a comprar cartones a la tarde y me comentó que había cigarrillos. Sé que venden dos atados por persona", remarcó otro joven.Pasadas las 19, el stock se terminó, confirmó el vendedor. "Estuvimos varias horas vendiendo y ya no hay más. Hubo cola desde las 16 hasta las 19, sin parar. En stock había de todo, pero no en gran cantidad, se entrega un poco como para ofrecer a la gente. Seguro este sábado traen otra vez, pero la gente compra y se termina rápido. No damos abasto. Seguramente en algunos días todo se normaliza porque las tabacaleras empezaron a trabajar otra vez", informó aEn ese sentido, dijo que "la gente comúnmente lleva mucho la línea de Malboro, Philips, pero con esto de la escasez llevan cualquier cosa, el que haya. La gente anda dando vueltas, ve cola y se queda a comprar. Otros se mandan mensajes, algunos nos llaman por teléfono para preguntar si hay stock".