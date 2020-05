Varios locales gastronómicos de la ciudad debieron cerrar sus puertas

Cierre de otros bares

José Zuttión, es dueño de Madison Bar, en la ciudad de Paraná. Hace días tuvo que cerrar las puertas del local debido a la crisis que genera la pandemia. Probó con implementar el servicio de delivery pero no le funcionó."En mi caso, no tuvimos la posibilidad de acceder a un crédito, y nos vimos obligados a tener que cerrar las puertas. No tuvimos otra alternativa", expresó aJosé Zuttión."Otros bares de la ciudad se encontraron en misma situación y no pudieron soportar la crisis. Los gastos son fijos, más allá de que si trabajemos o no, y al no tener ingresos es imposible sostener la situación, teníamos que pagarle a los empleados", contó.Y agregó que,Sobre la situación actual del sector gastronómico, dijo que "hace dos años que nuestro rubro viene decayendo, siempre le pusimos garra y buscábamos opciones para que la gente siga concurriendo a los bares".Con los que ganábamos de las ventas online, ni siquiera podíamos pagar los gastos fijos. Nosotros necesitamos que la gente vaya y consuma en el lugar", explicó.En este sentido, dijo que "nos da mucha pena que colegas que venían trabajando hace muchos años, tengan que vender hasta las sillas y los cubiertos. Yo hace ocho años que estoy en el rubro y es la primea vez que pasamos algo así".Sobre el cierre del local, explicó: "Nosotros por suerte, pudimos tener todas las cuentas casi al día, con el personas quedamos bien, en buenos términos. Siempre tuvimos el apoyo de nuestras familias que siempre nos dieron una mano. Tenemos un par de deudas pero ya veremos cómo hacemos para poder pagarlas".Shay Casa de Té, tiene las cerradas esperando a ver qué pasa.Sus dueños, comentaron que "el delivery no me funciona: la gente tiene que ir y estar, pasar un momento. Nadie llamó para comprar una torta".Y agregó, que "estoy aguantado a ver qué pasa. No es sólo cerrar el local como no es sólo abrirlo: es construirlo imponerlo, que la gente vaya. Pero si esto sigue así, voy a tener que cerrar".El Olivo, el restaurante que se encontraba en calle Belgrano, tuvo que cerrar sus puertas, y están rematando las mesas, sillas, manteles, vinos, ollas, para pagarles la indemnización a los empleados que tienen."Somos una pareja con dos chicos chiquitos. Nos quedamos sin nada. No sabemos que vamos a hacer y ahora no podemos pensar en otra cosa. Vamos a buscar empleo fijo. Emprendimiento nunca más", expresaron.