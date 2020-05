Ladrilleros vuelven a trabajar tras dos meses de parate

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Las ladrillerías quedaron exceptuadas de la medida de aislamiento y la actividad comenzó a funcionar. Desde este jueves, los hornos volvieron a encenderse, pero trabajadores del sector afirman que costará recuperarse tras dos meses de parate.



"La mano viene muy mala en este momento, recién ayer empezamos a trabajar y tenemos problemas porque no recibimos nada del Estado y vivimos de nuestro propio horno. Los que tenían un poco de ladrillo no lo podían sacar a la calle porque no tenían permiso", dijo El Ruso a Elonce TV.



Y agregó que "va a ser difícil volver a empezar porque no tenemos dinero y vamos a tener que pedir que nos fíen tierra, ligas". Según contó están dentro de la Economía Popular y pertenecen al Sindicato de Ladrilleros.



Consultado sobre los costos que tienen para la elaboración de los ladrillos, mencionó que "una camionada de tierra sale 3800 pesos, a eso hay que sumarle la viruta, el papel, pisar que sale 600 pesos la hora, es un proceso muy grande". El Ruso mencionó que generalmente se elaboran unos 10.000 ladrillos por mes, "pero no hay margen de ganancias, vivimos el día a día".



Finalmente, sobre los precios dio cuenta que "1000 ladrillos salen 5000 pesos, puesto en obra; si los buscan y los llevan 4000". Y dejó su celular: (0343) 155089114. Elonce.com