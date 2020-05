El extenso banco de arena desde el drone de Elonce TV: "Es raro ver el río así"

, registrando una altura actual de 0,34 metros. Según los registros que realiza Prefectura Naval, a la hora 0 de este viernes, se ubicaba en 0,40 y al mediodía dicha medición bajó.Acompañados por Carlos, un baqueano del río,llegó hasta el extenso banco de arena que emergió entre las islas Curupí y Corazón que se ubican frente a la sede de Prefectura y con el drone se captaron impactantes e impresionantes imágenes del nuevo paisaje que presenta el Paraná.En diálogo con el pescador, el hombre contó cómo están atravesando esta situación de bajante, a la cual se le suma la situación de pandemia por el Covid-19 y afirmó: ". La estamos peleando con el pescado y las ventas porque se vende poco y nos dedicamos a hacer otras cosas"."Con el río en niveles tan bajos, está saliendo muy poco y nada, porque lo que baja se enfría el agua y el pescado no come. Hasta hace unos días estaba saliendo amarillos, moncholos y patí, pero lo que bajó de golpe de vuelta, se cortó todo", indicó.Carlos contó que ante las restricciones por la cuarentena, "podemos pescar de lunes a viernes hasta las 17; los sábados y domingos no podemos andar porque Prefectura te advierte que el fin de semana no se puede pescar y nosotros lo respetamos. Al que sale, ante la tercera advertencia le secuestran la canoa. Y si el pescador no sale, ¿por qué va a salir otra persona un fin de semana?", se preguntó a modo de reflexión. En tal sentido, destacó y respetó la labor que realizan los prefectos.Sobre el estado del río, el pescador de Puerto Sánchez señaló que ", te queda pescar en el canal donde cruzan los barcos grandes. El banco está demás playito y hay mucho camarón". Y agregó que "y el que no conoce puede chocar cualquier cosa. Aun nosotros por ahí".Cuando Carlos sale a pescar, al mismo tiempo lo hace su hijo pero en otra canoa "y para otro lado". "Desde los 7 años anda en el río y ahora tiene 17", dijo el hombre que es empleado municipal "pero no te alcanza el sueldo para mantener una familia y no te queda otra que salir a pescar". Su familia está compuesta por su mujer y cuatro hijos."Soy nacido y criado en Puerto Sánchez, mi abuelo fue uno de los fundadores", dice con orgullo este baqueano del río.