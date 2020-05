Video: Caminata sobre el banco de arena ubicado entre las islas frente al puerto

Sociedad Desde 1884 no se registraba en abril una bajante del Paraná como la de este año

Otra de las postales que nos brinda la bajante del río Paraná esque se ubican frente a Prefectura.concretó, aseguró Carlos, un pescador de Puerto Sánchez, aSegún el INA, esta situación "no se observaba desde diciembre de 1971".Grandes espacios que siempre estuvieron cubiertos por agua y en los cuales, ahora, aflora el color amarillento de la arena que siempre estuvo oculta por el agua.Así puede verse en las, destacó Carlos al comentar que "cuando estamos aburridos, que venimos a sacar lombrices para pescar, nos vamos caminando hasta la otra isla a tomar unos mates"."Venimos en horarios restringidos a buscar una carnada, lombrices, porque como está tan fría el agua, es lo único que come el pez", aclaró el pescador durante el recorrido a pie por el banco de arena.El Paraná se encontraba este viernes a una altura de apenas 34 centímetros, según los registros de Prefectura Naval Argentina."No perdemos la esperanza de que el río pueda subir un poco más, para andar tranquilos; aunque después que Brasil abrió las compuertas, subió 60 centímetros y ya bajó 20 porque hoy está en 40 centímetros", detalló el pescador al estimar que para que el caudal del Paraná se mantenga, "tendrían que dejar abiertas las compuertas durante varios días".. Y agregó: "Si hay algunos pozos, no son profundos porque cuando mucho te pueden dar a las rodillas"."El Iguazú tiene que estar en 21 metros para que el Paraná llegue a los 4 metros", aseguró y remarcó que la medida dispuesta por las represas del país vecino "no va a alcanzar"."Está todo seco, las islas y las lagunas", resaltó. "En la parte del banco, vemos hasta tres carpinchos caminando, que antes no se veían porque las lagunas están secas y el animal tiene que salir a tomar agua", reveló.