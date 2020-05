Por la entrega de tarjetas de débito, se registraron largas filas en bancos

Disposiciones del Banco

Este viernes, el Nuevo Banco de Entre Ríos realizaba la entrega de tarjetas de débito a los clientes. A su vez efectuaba el pago a jubilados y pensionados cobraban a través de caja y por bocas de extracción. También atendían a las personas que tenían turnos programados para realizar trámites administrativos.En una recorrida que realizó, registró largar filas de personas en la entrada del Nuevo Banco de Entre Ríos, ubicado en calle La Rioja de Paraná."Vine a cobrar la jubilación y buscar la tarjeta de débito porque nunca me llegó a mi casa. Cambiaron el sistema y debemos venir a retirar al banco el plástico. Pero nadie nos avisó que no entregan más las tarjetas en los domicilios", se quejó ante elun hombre.Otro hombre se encontraba en la cola señaló que "lamentablemente hace horas que estoy haciendo la cola para poder retirar la tarjeta y cobrar la jubilación. Hay muchas personas que llevan seis horas de espera"."Están dando prioridad a los que tienen turno, y los que no tenemos de a poco van dejando pasar, pero se hizo una cola muy larga.", señaló uno de las personas que aguardaba en la fila.Por otro lado, un joven que estaba haciendo la fila para ingresar al banco, comentó que iba a retirar la tarjeta para poder cobrar, y señaló que "nos avisaron que iban a atender hasta la una y después cortan el servicio".Por su parte, una señora comentó que "hace más de dos horas y medias que estoy esperando. Tuve que venir porque hay problemas con la tarjeta de cobro. Nadie cuida a los adultos mayores".El Nuevo Banco de Entre Ríos, está ateniendo según lo previsto por las disposiciones del Banco Central de la República ArgentinaLos clientes deberán solicitar un turno previamente en la página web del Banco Entre Ríos (https://www.bancoentrerios.com.ar/mis-turnos-web) y recibirán un comprobante con el día de la cita, identificación de la persona (nombre completo y número de identificación) y ubicación de la sucursal a la que deberá dirigirse.Las personas presentarte en la fecha y hora asignada con la constancia de tu turno (puede ser desde el celular) y con tu DNI.El comprobante le servirá a la persona de permiso de circulación entre su domicilio y la sucursal bancaria.