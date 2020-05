Colegio privado continuó el dictado de clases a través de plataformas virtuales

El colegio privado Nº173 "Paraná High School" detalló acómo la institución no interrumpió el dictado de clases a través de la continuidad del uso de plataformas virtuales para la enseñanza de los contenidos. También se refirieron a la situación financiera y cómo se daría el eventual regreso a las aulas."Cuando el Consejo General de Educación dictó, el 16 de marzo, la finalización de las actividades de forma presencial, ese día, bajo el slogan con la que ya contábamos `No estamos de vacaciones´ nos organizamos con los profesores de la secundaria para realizar las actividades en el horario habitual de clases", comunicó ael rector de la institución privada, Osvaldo Rabaglia."Nos tuvimos que adaptar a esta nueva forma de trabajo pero debido a que el colegio ya venía trabajando con el uso de las TICs en forma intensiva, eso facilitó la tarea dado que cada curso tiene grupos de WhatsApp y documentos compartidos en Google", detalló el directivo al recordar que "con el transcurso de las semanas, trabajamos con distintas plataformas para encontrarnos virtualmente con los chicos y así usamos Zoom, Skipe, Jitsi y las plataformas de Google Classroom"."Este trabajo es gracias a la comunidad educativa y al grupo de docente", destacó.En relación a la forma de evaluación, al recalcar que "no será cuantitativa", Rabaglia comentó que "desde el CGE, si bien los colegios tienen autonomía, nos facilitan las pautas para evaluar".Y entre los puntos a contemplar, el rector mencionó "el respeto por esta situación nueva, tener en cuenta los contenidos y el estado de ánimo de los chicos".Respecto de la situación financiera del colegio, Rabaglia comunicó que "tenemos un acuerdo con el banco, por el cual pagamos todo por transferencia y para abonar los sueldos en tiempo y forma acudimos a un préstamo que nos hace un descubierto"."Seguramente, la parte educativa estará ayudada por el gobierno porque es importante ya que atendemos a realidades en las que los padres pudieron haberse quedado sin trabajo", mencionó al valorar "el respeto y la colaboración" de los padres."Porque no es solo sueldos, el colegio también tiene cargas sociales, impuestos y servicios que pagar", amplió al anticipar que la prepaga que abona el colegio cubrirá el servicio de emergencias de los estudiantes durante su permanencia en los hogares."Vamos a socializar la emergencia médica con los padres porque Medical les cubrirá el mismo servicio que les cubría en el colegio, en sus casas", comunicó Rabaglia.Consultado a Rabaglia sobre el eventual retorno a las aulas, éste comentó que "por declaraciones del ministro de Educación de la Nación, sabemos que el regreso a clases será de forma paulatina"."Para la secundaria, el contacto con los chicos de 6º año, no es solo lo educativo, porque también tenemos sentimientos y afectos; es el último año que los chicos cursan en el colegio y lo quieren vivir presencialmente, ellos extrañan el contacto diario, el cara a cara, el vernos en la escuela y no a través de la computadora", cerró.