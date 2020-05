Taxistas piden al gobierno subsidios o créditos para palear la difícil situación

Desde la Cámara de Taxistas de Paraná, este viernes, renovaron el pedido al municipio y gobierno provincial solicitando ayuda económica para poder sobrellevar la situación que están atravesando ante esta pandemia. "Estamos todo el día en la calle tratando de hacer una moneda y solo a veces llegamos con lo justo para comer", señaló un integrante de la cooperativa de taxistas, Julio Paniagua, a", remarcó Paniagua.En relación a las diferentes gestiones que vienen realizando, señaló que "", comentó Paniagua.A su vez remarcó que "En este momento hay 200 autos trabajando de los 570 que hay. No sé qué pasaría si todos saldríamos de trabajar"."Al intendente le entregamos varias notas por medio del subsecretario de transporte y no tenemos respuestas. El secretario se comprometió en ayudarnos con el tema de la calle, respecto a las exigencias de los inspectores de tránsito, y sigue todo igual, nada mejora", sentenció el taxista.a", declaró un taxista, Walter Cerrudo.Teniendo en cuenta como es la situación del rubro, explicó que "un taxista para salir a la calle gasta 400 pesos y hacen mil pesos únicamente. Queda muy poco margen"."Pasamos hasta tres horas sin salir. No solamente los titulares de licencias la estamos pasando mal, sino los choferes también y la situación de ellos se complica aún más, se llevan un porcentaje del viaje a la casa", declaró Cerrudo.Al final dijo que "hay familias que dependen de nosotros y es duro cuando tenes criaturas que te piden algo y no se lo podés dar".