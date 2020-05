Redengas retoma la medición de consumo

En el marco de la cuarentena obligatoria, las empresas de gas y luz fueron autorizadas a estimar los niveles de consumo en lugar de realizar la lectura habitual de los medidores, exención contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales.



Tras registrar muchos casos con estimaciones que no guardaban relación con el consumo real, el ente de control del servicio de gas, Enargas, emitió una resolución para empezar a revertirlo con los usuarios no residenciales, a la que luego se le sumó la posibilidad de que los usuarios enviaran bajo declaración jurada la lectura de su medidor.



No obstante, y según informaron desde Redengas, a través de un decreto el Gobierno nacional estableció que la medición del servicio de gas es considerada esencial, por lo que esta semana se retomarán con normalidad las mediciones.



"Para nosotros es un alivio salir a medir, porque la estimación es engorrosa y tediosa, ya que en algunos casos se puede beneficiar al consumidor, pero en otros los perjudicás", dijo Peñaloza.



Al respecto, agregó que en este marco el sector más afectado fue el de comercio, "ya que se vio obligado a cerrar durante la cuarentena y no consumió". En ese sentido, aclaró que desde Redengas se contemplaron las situaciones particulares -incluso antes que el Enargas emita la resolución- y se refacturó en determinados casos a favor del consumidor.



Por último, Peñaloza explicó a APF que la medición que se comenzará a hacer esta semana impactará "inmediatamente en la próxima facturación" y agregó: "Si hoy el usuario recibió una factura con medición estimada, en la próxima que se emita se va a ajustar la facturación en más o en menos de acuerdo a la lectura real que se realice. En el caso que se hayan facturado más metros cúbicos, se emitirá una nota de crédito, y en el caso que se haya facturado de menos, la diferencia podrá pagarse hasta en tres veces".