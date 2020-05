Dengue: Síntomas, características del mosquito y cómo prevenir en casa

Paraná Piden a los vecinos que intensifiquen las medidas de prevención contra el dengue

Realizaron este miércoles otro bloqueo sanitario por un caso de dengue autóctono en la ciudad de Paraná.que "no hay que descuidar el dengue y más como vamos ahora. En nuestra ciudad ya se detectaron alrededor de 157 casos"., que es más preocupante. No es como el dengue común, que la persona puede pasarlo en su casa simplemente hidratándose y con analgésicos, sino que con el otro cuadro ya se necesita internación", remarcó.Aseguró que. Si las piletas tienen el tratamiento adecuado no pasa nada, lo preocupante es cuando tienen poca agua o las que no se controlan. En esas piletas que se ve el agua verde, generalmente, no siempre, puede haber otra fauna acuática como cucarachas de agua o pulgas de agua, que se comen las larvas del mosquito. Igualmente hay que revisarlas".Sobre la labor que se está realizando en la ciudad, comentó que "ahora estamos haciendo un control exhaustivo en las zonas donde hubo casos, estamos corriendo el Aedes aegypti de los domicilios. Estamos haciendo un control donde se vuelcan los criaderos y demás. El mosquito va a seguir buscando un lugar para colocar sus huevos. Si encontró un lugar adecuado va a poner los huevos, sea donde sea. Son seres vivos y su meta en la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir".".Los síntomas de un cuadro de dengue pueden variar en cada persona. "Algunos nos manifestaron tener fiebre algunos días, mucho dolor de cabeza, como detrás de los ojos, dos o tres días y después se les pasa. Otras personas han dicho que han tenido dolor de cabeza por siete días y les es imposible dormir del dolor de cuerpo. Algunos han tenido sarpullido, manchitas rojas en la piel, les pican mucho las palmas de las manos. Otros tuvieron diarrea, vómitos. Es variable el cuadro según el paciente.", resaltó.Este mosquito es bastante domiciliario y se encuentra adentro de la casa, a veces se reproduce afuera pero busca el alimento, que es el ser humano".", dijo.Además, señaló que "con los mosquitos convivimos, están en Paraná. El tema es si se infecta el mosquito o no. Hay que hacer control domiciliario también. Hay que tratar de cuidarse de que no nos piquen los mosquitos porque no sabemos si están infectados".Respecto a la vida de los mosquitos manifestó que "".