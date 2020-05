"Hay altísimo riesgo de que se pierdan fuentes de trabajo", advierten desde UTA

El secretario general de UTA en Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, refirió que "lamentablemente no tenemos novedades" en cuanto a un posible levantamiento de la medida de fuerza que se desarrolla desde la víspera en el interior del país y que afecta el transporte urbano en Paraná."Es tristísimo lo que estamos atravesando, con la incertidumbre", puesto que los choferes "percibieron el 50 por ciento de sus salarios de abril, pero no sabemos cuándo se les abonará el resto", manifestó el sindicalista en declaraciones aRemarcó que "sin el dinero, que es el sustento de los trabajadores, no se puede vivir. Tuvimos reclamos de 30 o 40 compañeros que vinieron mal predispuestos y, con razón, porque cuando no alcanza para vivir, es muy difícil hacerle frente a esta situación"."Hay casi 500 familias con una incertidumbre que no sabemos en qué va a terminar. También nos preocupa el transporte de media y larga distancia, porque hay un altísimo riesgo de que se pierdan fuentes de trabajo. Un gobierno peronista tiene que mirar esto y no olvidarse de las doctrinas".