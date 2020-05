Un auto quedó incrustado en un pozo "que está hace más de seis meses"

Un vehículo que circulaba por Avenida Don Bosco de la ciudad de Paraná, se topó con un pozo en la calle, y el auto quedó incrustado."Estaba mi mujer manejando por calle Don Bosco, mientras buscaba un domicilio, y por mirar los números de las casas no vio el pozo y el auto quedo trabado", contó ael dueño del vehículo.Al respecto dijo que "mi mujer se encuentra bien, pero está asustada. El pozo es bastante grande y está tapado por las hojas secas de los árboles y tiene algunas ramas"."Según lo que me dijeron los vecinos, hace más de seis meses que está el pozo en la calle. La municipalidad no lo arregló ni lo señalizó para que las personas lo visualicen", explicó.