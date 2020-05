Agmer planteó rever el sistema de suplencias para los docentes de riesgo

Volver a las aulas

En la mesa social que convocó el gobierno con distintos sectores de la provincia estuvo presente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y planteó diferentes inquietudes del sistema educativo en este contexto de pandemia. Entre las que se destacaban, el sistema suplencias para el personal de riesgo, la situación actual de comedores escolares, y cómo será el retorno a las aulas."En la mesa de diálogo social, se estableció el compromiso de continuar con sucesivas reuniones, donde diversos funcionarios de distintas áreas vamos a tener encuentros puntuales para ir planteando problemas, llevando propuestas y tratar de encontrar soluciones a las cuestiones más urgentes", comentó el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani aEn relación a las propuestas del sindicato docente, indicó que ""."Otra cuestión era de la de los comedores escolares, la labor que se viene realizando y cómo continuarán durante este período. Además, nos ocupa mucho le tema de la poscuarentena, tenemos un equipo de compañeros trabajando para proponer un planteamiento pedagógico al CGE, para imaginar cómo será la salida progresiva", señaló.Teniendo en cuenta cómo será el retorno a las aulas, Pagani reflexionó: "En términos ideológicos creemos que el mundo no va a ser igual. El rol del Estado que tiene la Argentina, nos demuestra que no hay lugar para ensayos neoliberales, demos entender que el gobierno es el que debe sostener los principales resortes de la economía, la educación y la salud".Todos estos mecánicos que estamos utilizando en este momento, para nosotros son herramientas auxiliares muy buenas, pero la centralidad tiene que estar en la escuela", sentenció.Al finalizar, el sindicalista añadió que "todos sabemos que hasta que no se descubra la vacuna va a ser muy difícil tener la escuela que tuvimos hasta el 13 de marzo. Vamos que tener que continuar con los cuidados sanitarios para combatir este virus tan peligroso. La escuela será distinta en tanto y cuanto no se encuentre una solución de fondo a esta pandemia".