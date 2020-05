UTA realiza hoy un paro de 24 horas en reclamo de sueldos adeudados

Paraná Choferes de colectivos pidieron a UTA que decreten paro por tiempo indeterminado

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante desde la medianoche una huelga general de 24 horas en el interior del país y en cinco ciudades bonaerenses, ante "el nuevo fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias del sector para que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios de abril".El secretario general del gremio, Roberto Fernández, adelantó que fue convocada una nueva audiencia para el miércoles con el objetivo de buscar una solución.Fernández rechazó "la intransigencia patronal" para abonar los haberes del personal de todo el país, en especial en "el actual contexto de pandemia de coronavirus" y sostuvo que "los choferes no merecen ese trato injusto y arbitrario".Esa instancia se reanudó bajo la supervisión de Trabajo, pero según el sindicato "no hubo coincidencias" y ratificó la huelga nacional de 24 horas.Algunas fuentes indicaron que el paro no se realizaría en Salta, San Juan y Neuquén, porque en el diálogo con la UTA se mostraron hoy "más proclives a alcanzar un acuerdo" que el resto de los distritos, aunque otros voceros dudaron de esa posibilidad a partir de que primará "el espíritu de solidaridad gremial", dijeron.El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, dijo que "a los choferes de ERSA y Mariano Moreno se les adeuda el sueldo del mes de abril, $8.000 de una diferencia salarial de diciembre, $4.000 del bono correspondiente al decreto 14 y reclamamos los días descontados por medidas de fuerza realizadas en reclamo de sueldos vencidos", detalló el sindicalista, al tiempo que comentó: "Las cifras adeudadas, al ser montos remunerativos, dependen de la antigüedad de cada chofer"., apuntó al respecto., al tiempo que remarcó:"Estoy seguro que los trabajadores acatarán la medida porque es mucho lo que se nos está debiendo y esta es la única de forma de reclamar", argumentó al alertar que "será una lucha constante la que vamos a tener los trabajadores y todos estamos dispuestos a darla".