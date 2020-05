Este martes se conocería la habilitación para salidas recreativas en Paraná

El secretario legal y administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa indicó en Quién Dice Qué que en la tarde de este lunes "recibimos el decreto de parte del gobierno provincial, con las recomendaciones del COES respecto de las salidas de esparcimiento. Consiste en la salida en un radio de 500 metros de cada domicilio, por no más de 60 minutos. Estas salidas deben ser individuales, a excepción de los casos de gente con movilidad asistida, discapacidad o menores de edad".



En ese protocolo, "se recomienda tener ciertas recomendaciones con las personas de riesgo o mayores de 60 años", mencionó.



Buscan desde la comuna "poder delinear un decreto que, si bien es con una adhesión al provincial, debemos establecer ciertos parámetros que tengan relación con la demografía y la densidad de la ciudad de Paraná", dijo Testa.



"Lo fundamental que hay que tener en cuenta, es que el mismo decreto presidencial prevé como una de las prohibiciones la apertura de las plazas y parques. En esto, los juegos infantiles deberán ser precintados, por el contacto que ello implica y donde se puede dar la trasmisión del virus. El artículo 10 del decreto presidencial del 10 de mayo establece esa prohibición de uso. Las salidas que se permiten ahora son recreativas, son para mitigar los efectos de encierro de la cuarentena, no estamos hablando de salir a hacer gimnasia que también está prohibido en ese mismo artículo", expresó.



Testa aseveró además: "Hay que tener en cuenta que la provincia de Entre Ríos ha sido incluida en una serie de excepciones gracias a la buena evolución epidemiológica de no tener la cantidad de casos ni el porcentaje de propagación que se ha dado en otros lugares. Por eso es que se habilita acá, que podamos realizar estas salidas".



"Los permisos de circulación para hacer estas actividades, son individuales. Estamos elaborando en este mismo momento, una norma que nos encuadre en las exigencias del DNU nacional que es no superar en ningún momento el 50 % de la circulación que existiría en un día normal", dijo en el mismo sentido.



La adhesión que se realizará a las disposiciones nacional y provincial contemplará que, por ejemplo, "no se deberán utilizar los diferentes lugares para hacer gimnasia en parques o diversas plazas públicas".

Apertura de comercios minoristas "Hay comercios que ya están habilitados desde el 20 de marzo, con el decreto 297 de Presidencia de la Nación. Esos comercios son hipermercados, farmacias, veterinarias. El límite horario que se les puso fue el de las 20 horas. Todos estos comercios, venta de ropa, de artículos de librería, de calzado, juguetería, que se habilitaron ahora, en esta última etapa, son comercios minoristas que no habían estado incluido. A estos comercios se les ha aplicado esa franja horaria de 11 a 18. Esto estuvo totalmente consensuado con la Cámara de Comercio, con el sector que nuclea a los comercios de la peatonal y el Sindicato de empleados de comercio. Y más que nada para que no confluyan en un mismo horario y en un mismo lugar, las personas que van a lugares de pagos, a bancos", refirió.



Respecto de los pedidos de excepciones, refirió: "El decreto 624 del Gobernador, cuando delega en los municipios la facultad de ir habilitando, lo que nombra es comercios, servicios y oficios. En esos tres grandes grupos, recibimos todo los días, nuevos pedidos. Vamos elaborando nuevos protocolos, y van saliendo nuevos decretos, habilitando esas actividades, como lo fue los restaurantes bares y cafés, con el take away o lo de las agencias de tómbolas. Todos los días vamos recibiendo pedidos. Hay otros pedidos que no están incluido en la delegación de ese decreto, tampoco están incluido en lo que son los DNU de Nación recepcionamos esos pedidos, los protocolos que nos presentan a cada uno de los sectores y elevárselo al gobernador para que después realice su gestión ante el gobierno nacional". Elonce.com.