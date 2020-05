La organización Barrios de Pie pide donaciones para ayudar a los comedores

La organización Barrios de Pie de la ciudad de Paraná, solicita donaciones de alimentos y mercadería para seguir ayudando a las instituciones que reparte diariamente una porción de comida. También confeccionan barbijos para vender."Tenemos en actividad once comedores y merenderos, y queremos reactivar tres más. En gran parte de la ciudad, los compañeros pasaron de tener merendero solamente a sumarles también el comedor", expresó aJulián, integrante de la organización Barrios de Pie."Lo vemos con grave premura, porque tampoco llegan los recursos a nivel gubernamentales. Hace dos meses que a nivel nacional no recibimos ninguna ayuda".Al respecto dijo que,Y continuó: "Generalmente nos llegan donaciones de alimentos secos, que pueden ser conservados en el tiempo, pero a nosotros nos hace falta la compra de lo fresco, como carnes, verduras, pollo, para poder tener una dieta más rica y saludable"."Por eso reiteramos nuestro pedido de ayuda,que están destinado a once comedores de Paraná"."Además nosotros tenemos una tarea fundamental a lo largo y ancho de la provincia, ya que en la ciudad repartirnos cerca de 16 mil vianda mensuales, pero en Entre Ríos llegan a las 36 mil porciones", finalizó.