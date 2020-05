"Los chóferes queremos salir a trabajar", expresó un colectivero

Paraná Choferes de colectivos pidieron a UTA que decreten paro por tiempo indeterminado

Un grupo de choferes de transporte urbano de la ciudad, este lunes, se manifestaron frente a Unión Tranviarios Automotor (UTA) para solicitarle al gremio que decrete un paro general por tiempo indeterminado, hasta que no se le abone todo lo adeudado. Según pudo saber, le depositaron el 50% del sueldo.", expresó aGustavo Bernal.Al respecto dijo que "yo pago un alquiler, tomo una medicación antidepresivo, pero hoy depositaron el 50% del sueldo, el resto no saben cuándo nos van a pagar y de forma".En mi caso disfruto ser colectivero, renuncie a otro trabajo para entrar a ser chófer".Y agregó: "toda mi vida quise ser colectivero, pero hoy en día no lo puedo disfrutar por todos los problemas que tenemos"."No sabemos si es el municipio, la provincia, la nación o la empresa los que tienen el problema, pero nosotros queremos cobrar por lo que trabajamos", expresó."."Creemos que esto se va a solucionar, y que la situación va a cambiar, que vamos a salir a trabajar con las mismas ganas de antes", finalizó.