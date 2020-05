Jardines maternales de Paraná piden volver a trabajar

Jardines maternales de la ciudad de Paraná y zonas de influencia siguen con sus puertas cerradas, pero ante la flexibilización de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, solicitaron volver a funcionar ya que muchos padres necesitan el servicio y ellos seguir trabajando para evitar posibles cierres."Sabemos que la situación es complicada para todos, pero más de 40 jardines maternales están en la soledad y decidimos unirnos para reclamar a las autoridades ya sea una ayuda económica o dejándonos abrir cumpliendo con protocolos, pero no hemos tenido respuestas de ningún tipo", dijo Patricia Ilari en diálogo conEn tal sentido, aclaró que "no queremos pasar por encima de las autoridades sanitarias, nuestra intención es poder volver a trabajar ya que los papás están retornando a sus trabajos o haciendo home office y se les complica, tampoco los abuelos se pueden hacer cargo".Por otra parte, explicó que al no pertenecer a la educación oficial, "somos una institución educativa pero tributamos como un comercio, y sólo vivimos de las cuotas de los papás; no estamos recibiendo ningún ingreso ni tampoco podemos acceder a ningún tipo de ayuda económica de parte del gobierno".Sobre el pago de cuotas, Analia Galeto dio cuenta que en el mes de abril "menos de un 50 por ciento lo efectivizó y ahora no llega ni al 15 por ciento. Es lamentable porque los papás necesitan dejar a sus hijos al cuidado de una persona y no pueden abonar el jardín porque están pagando a esa persona".Consultada sobre el reclamo que han elevado a las autoridades, explicó que que mantuvieron reuniones con la Dirección de Jardines Municipales, enviaron nota al gobernador Gustavo Bordet, al intendente de Paraná, Adán Bahl y a requerimiento presentaron un protocolo con pautas sanitarias para la vuelta al trabajo.Ante la falta de respuestas, en los últimos días, solicitaron una audiencia con Bahl "de la cual no ha surgido nada, no nos han avisado nada, no tenemos respuestas ni nos dicen cómo seguir para mantenernos", señalaron.Según estimaron, cada jardín maternal tiene entre 5 y 10 empleados "y hay que cumplir con todos. Tampoco podemos desarrollar otra actividad porque no podemos decirles empleados que se presenten en el lugar de trabajo y las deudas se siguen sumando"."Necesitamos volver a trabajar y una ayuda económica porque no podemos hacer frente a todos los gastos que tenemos mensualmente, desde hace dos meses estamos adeudando y esto nos va a llevar a que tengamos que presentar quiebra, no podemos más y necesitamos ayuda del Gobierno. Desde hace años pagamos los impuestos y aportes patronales, necesitamos que esta vez ellos colaboren y nos ayuden", finalizaron.