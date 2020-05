Choferes de colectivos pidieron a UTA que decreten paro por tiempo indeterminado

Paraná Choferes del transporte urbano paran este martes en reclamo de sueldos adeudados

Un grupo de choferes de transporte urbano de la ciudad, este lunes, se manifestaron frente a Unión Tranviarios Automotor (UTA) para solicitarle al gremio que decrete un paro general por tiempo indeterminado."Hace meses que venimos con problemas de sueldos, cada vez que se hace un paro justificado, nos descuentan los días. En este momento estamos trabajando prácticamente gratis", señaló un chofer de colectivo, Gabriel Aguilar, aSi bien, para este martes está decretado un paro de UTA a nivel nacional, en reclamo de sueldos adeudados, los choferes solicitaron la medida de fuerza continúe durante más días. "", remarcó.En este sentido, Aguilar indicó que "la situación no da para más. Hoy supuestamente cobraríamos el 50 por ciento del sueldo, pero todavía no tenemos nada concreto"."UTA hasta el momento lo único que hizo fue presentar notas en el Ministerio de Trabajo, pero no pasó nada. La idea es seguir con el paro hasta que nos paguen todo lo que nos deben desde diciembre", agregó.En relación a los usuarios que quedarían imposibilitados de viajar, Aguilar sostuvo que "".