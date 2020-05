Empleadas en Casas de Familia propusieron un protocolo para volver a trabajar

El Sindicato Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos propuso a la Municipalidad de Paraná, un Protocolo de Cuidados para las Trabajadoras del Sector, ante la posible apertura del rubro y la posibilidad de volver a la actividad.La Secretaria General del Sindicato Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos, Manuela Muñoz, y Silvina Calveyra, Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma de Entre Ríos, mantuvieron una reunión con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle,, según indicaron en un comunicado enviado a este medio.Además, en la reunión, expresaron la necesidad de articular la confección en forma conjunta; de un Protocolo de Cuidados, ante la posibilidad de la apertura de la actividad,El Secretario de Gobierno, junto a su equipo de trabajo, se hizo eco de la propuesta de trabajo del SECFER y de directrices fundamentales que debería contemplar, explicaron en el escrito y mencionaron los puntos principales del documento:: En la gran mayoría, las trabajadoras del hogar, utilizan el sistema de transporte público. Lo que determina, que se deberá establecer un horario laboral razonable, con el objetivo de facilitar su traslado a los lugares de trabajo, evitando así,: se deberá garantizar por parte del o la empleador/a;"; artículos de limpieza necesarios para el desarrollo de la actividad; como lo determina la Ley N°26.844; que regula la actividad, en su Art. 14 inciso C;. Respetar lo establecido en cuanto a la distancia a mantener dentro del ámbito laboral., que no pueden reintegrarse a su labor, ya que no poseen guarderías y/o lugar donde sus hijos sean cuidados. Como tambiénque determinan que se encuentran dentro del grupo de riesgo, entre otras.