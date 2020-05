Controlarán el cumplimiento de protocolos en comercios de Peatonal y microcentro

Policiales Labraron más de 100 actas por salir a pasear y hacer actividad física en Paraná

. Esta actividad con atención al público podrá desarrollarse de lunes a domingos dentro de la franja horaria de 9 a 20hs.que, si bien "el `take away´ es algo muy nuevo", aseguró que"Hemos visto mucha gente que se ha movilizado para hacer sus comprar por peatonal y microcentro en horas después del mediodía, lo cual es muy bueno porque es lo que buscamos y recomendamos con este horario corrido de 11 a 18hs para evitar que confluyan en la circulación de personas, gente que viene a hacer trámites al banco", valoró el secretario municipal al bregar paraDe acuerdo a lo que anunció el secretario municipal,, indicó.Al asegurar que "es un gran porcentaje de responsabilidad de las propias personas", Testa apuntó que "ir a un comercio a comprar ropa no equivale a decir `me voy a trasladar por toda la geografía de la ciudad´ pudiendo tener un comercio de cercanía". Fue en ese sentido que recalcó queEn la oportunidad, Testa no confirmó si la municipalidad de Paraná solicitará a la Provincia la habilitación de las salidas recreativas en la capital entrerriana.