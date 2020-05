Chilavert: "El fútbol de hoy en día está tan contaminado como la política"

Fútbol y gustos

, brindó un mano a mano conel programa que se emite pordondey brindó su opinión respecto de qué cambios se deben encarar. Además,El Vélez de los 90 ha derrotado a todos, ya sea brasileños, de todo Sudamérica, a River en la Recopa en Japón, con Osvaldo Piazza de técnico. Siempre digo que Vélez es el mejor de la década del 90' donde todo se logró a base de sacrificios., disparó el exfutbolista, consultado sobre los elogios que se le hacen al River de Marcelo Gallardo o al Boca de Carlos Bianchi, en comparación a los logros del Vélez de ese entonces. "Ha sido un plantel que se sacrificó mucho y que por suerte sirvió para catapultar a Vélez a nivel mundial, derrotando al Milán, el poderoso de Europa. Esos son recuerdo imborrables. Pero bueno,, añadió.Chilavert es un férreo defensor del fútbol democrático y es uno de los exjugadores que reprocha constantemente a los grandes dirigentes del fútbol sudamericano y mundial. "Creo que el fútbol de hoy en día está tan contaminado como la política de Latinoamérica. El populismo lamentablemente está haciendo estragos en ciertos países porque la gente se ha acostumbrado a no trabajar. En el mundo del fútbol es igual, no estamos exentos de eso. Anteriormente se tenía que trabajar más duro porque había cinco o seis figuras dentro de cada equipo.manifestó.. En este caso esto es un palo para Chiqui Tapia. Cómo puede ser que una mujer como Carolina Cristinziano, esposa de Gonzalo Belloso, ocupe una comisión en la FIFA, la comisión de Federaciones por Argentina. Quiere decir que Chiqui Tapia avala todo de esa mujer. No tengo nada porque sea mujer, sino que ¿qué ha hecho en el mundo del fútbol? tengo entendido que fue aliada de la barrabrava de Rosario Central, manager de jugadores y está en Conmebol junto a su esposo", denunció ael programa que se emite por"Creo que en una comisión en FIFA deberían estar figuras tan importantes y Argentina tiene miles de jugadores para ocupar ese lugar. Dos ejemplos rápidos son Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata) y Gabriel Batistuta, son hombres que han dado todo lo mejor, son reconocidos a nivel mundial, ese es un ejemplo. Segundo, hace poco estamos sufriendo esta pandemia que azota al mundo y los clubes están cada día más empobrecidos", sostuvo, para acotar queAsimismo, dio a conocer que "el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, gana 135 mil dólares por mes y tiene un bono que cobra al final del año de 500 mil dólares y la mayoría de los empleados dentro de la Conmebol, que son amigos y familiares de Domínguez, cobran entre 20 y 30 mil dólares; entonces yo digo, denuncio, los clubes están pobres, y los jugadores, que son el corazón del mundo del fútbol, porque los hinchas los fanáticos pagan sus entradas para ver a sus ídolos, no pagan para ver a los directivos de Conmebol o a los presidentes de cada club o federación. Hay cosas que están mal", aseguró Chilavert, haciendo referencia a su denuncia de cómo está contaminado el fútbol. Y enseguida hizo referencia a lo siguiente:reconoció.En toda esta crisis por la pandemia de Covid 19, el paraguayo expresa que le ve el lado bueno, ya que demuestra cómo subsisten las federaciones: "El coronavirus vino a ayudar al mundo del fútbol porque transparenta los ingresos que hoy están parados y ellos están desesperados mirando protocolos, en el cual en el mundo se le exige a los jugadores que reduzca sus salarios. Pero no he escuchado que la gente de FIFA o Conmebol hayan recortado su salario, esa es la gran diferencia"., se le preguntó.-Hace seis o siete años tuvimos una reunión en las instalaciones del Corinthians de Brasil y participamos varias figuras de Sudamérica. Por Brasil y Romario y Careca, por Argentina, Maradona y Ruggeri, Francescoli por Uruguay, Oblitas por Perú, y yo por Paraguay. La reunión era para denunciar los malos movimientos que existían dentro de la Conmebol, el mal manejo, lo denunciamos todos. Era con el fin de buscar beneficios para los jugadores en actividad, entonces qué pasó. Maradona se alió con Infantino, Ruggeri es un payaso felpudo de Fox, entonces quedamos Romario, Gareca y yo para seguir luchando. Lamentablemente, para muchos, sus valores tienen precio. El mío no, yo trato de luchar, transparentar y que los beneficios vayan a parar a los clubes. Me encantaría tener en Sudamérica clubes fantásticos, estadios lujosos como en Europa, porque dinero hay", manifestó.El siempre polémico exarquero paraguayo se quedó de lo que entiende es una relación de algunos medios periodísticos y la Conmebol o federaciones de los países, mencionando un balance de recaudación presentado por Domínguez en un congreso de la entidad: "Manifestó que en el 2019 recaudaron 591 millones de dólares y reinvirtieron en el fútbol el 93%. Ellos mismos pasan una cifra que todo el mundo puede ver en la Conmebol, de 451 millones de dólares, entonces algo le restan, porque no es el 93%, el resto ¿dónde quedó? Nadie investiga, nadie dice nada. Porque Chiqui Tapia y Tinelli cuando hicieron la votación levantaron la mano y aprobaron todo, entonces a mí me cuesta entender que las personas que aman y viven del fútbol avalen el mal manejo de la Conmebol, porque los que hoy están dentro de la Conmebol son peores que los que están presos", denunció.Consultado sobre quiénes son para él los exfutbolistas o dirigentes capacitados para conducir el fútbol latinoamericano, Chilavert cree que es necesario un cambio total para que el fútbol sea parejo en lo dirigencial y económico. Para ello, empezando por la nueva camada dirigencial, donde postula a Juan Sebastián Verón. "Tiene toda la trayectoria y capacidad para estar al frente de la AFA. Tranquilamente puede manejarlo, porque tiene capacidad, tiene mundo, es una persona exitosa, respetada en el mundo, y quiere lo mejor. Lo que ha hecho en Estudiantes de La Plata en poco tiempo es terrible. Un estadio de lujo, que a todo el mundo nos da envidia sana, con similitudes a uno de Europa. Quiere decir que con honestidad y amor propio pueden llegar a concretar cosas importantes para mundo del fútbol, lo importante es que él tiene capacidad", dijo."También hay muchos otros jugadores que están preparados como Oblitas por Perú, Aguinaga en Ecuador, Marcelo Salas en Chile, Romario en Brasil. Son gente con quienes se puede trabajar tranquilamente y buscar reestructurar y sanear, depurar todo el antro de corrupción que existe dentro del fútbol de Sudamérica", opinó.No sin antes recordar su amistad con dos paranaenses como Alberto "Pulga" Ríos (campeón con el Vélez del 68 junto a Bianchi -"una leyenda viviente", definió) y a Víctor Müller (compañero suyo en Vélez, "un 9 que arrastraba a todos, de los que hoy ya no se consiguen"), apareció la lista de mejores futbolistas de José Luis Chilavert en la historia, que se sintetiza en el primer puesto a Lionel Messi: "Es de otro planeta, para mí es el mejor jugador de la historia del futbol mundial, de todos los tiempos sin lugar a dudas. Lamentablemente en Argentina hay mucha gente que es envidiosa, dice que Messi no ganó un Mundial, que es un pecho frío, que desaparece en los partidos difíciles, y lo comparan con Maradona"."Yo jugué 25 años al fútbol, lo único que digo es que me siento contento que en mi lista existan, de los cinco mejores de la historia, tres que son argentinos. Messi, Alfredo Di Stéfano y Diego Maradona. Después, Pelé y el quinto está entre Zidane, Johan Cruiff, Hristo Stoichkov o Romario. Cristiano Ronaldo es un goleador histórico, pero es algo diferente, es letal dentro del área; lo pondría en la lista donde está Romario también", añadió.En cuanto a los arqueros tiene dos preferidos: "El italiano Dino Zoff, que estaba siempre bien ubicado, nunca volaba y tenía la mano justa, no daba rebotes, tenía una personalidad terrible. Y el otro es el alemán Harald "Toni" Schumacher, por la agresividad y personalidad que tenía para manejar al equipo, fundamentalmente a su defensa". Y también agregó a un "colado". "Uno que me ha hecho crecer en mi vida personal, una persona que quiero muchísimo que espero se esté recuperando bien, es el deportista Guillermo Vilas. Él me ha enseñado desde mi Paraguay la manera que hay que llegar, con mucho sacrificio, que se logra todo con trabajo y nadie te regala nada. Fue el hombre que realmente colaboró para que realmente pueda triunfar en el mundo del fútbol, trabajando con mucho sacrificio. Un hombre que admiro mucho", dijo sobre el tenista argentino, que pasa por un complicado estado de salud.Y de aquellos que están en actividad señaló a Marc-André ter Stegen de Barcelona y a Alisson Becker del Liverpool. "Después es difícil encontrar cinco arqueros que sean top, porque la mayoría no tiene las virtudes que necesita un arquero, en este caso, ser fuerte psicológicamente, tener buena técnica, saber achicar, tapar. Al tercer lugar, si tengo que elegir a un portero sudamericano, no hay quien te haga ganar partidos", opinó.-Las comparaciones siempre son molestas, a veces dicen que Gallardo es superior a Bianchi y yo creo que son etapas diferentes. Bianchi ganó todo con Vélez, con Boca y ganó títulos internacionales con nosotros al Milán, con Boca al Real Madrid. Son cosas irrepetibles. Hoy es muy difícil que un equipo sudamericano pueda derrotar a uno europeo. Gallardo obviamente ganó todo en la última etapa con River, tiene chances de ganar copas a nivel intercontinental, que es lo único que le falta. Es joven y ha hecho un gran trabajo al frente de River, hay que reconocerlo, es mérito de él, porque tuvo la visión de comprar jugadores importantes para potenciar al plantel. Está claro que demuestra capacidad para poder sacar adelante a una institución que cuando entró no estaba en una situación privilegiada.Chila sostiene que en el fútbol actual, y también en su época, muchos jugadores perdían de vista los valores fundamentales del deporte, como ser persona antes que creerse todo poderoso. "Los jugadores de fútbol, cuando están en la Selección, se creen que somos dioses, y somos ser humanos comunes y corrientes, con virtudes y defectos como todos. Yo me quedado hablando con todos, firmando autógrafos", sostuvo."En uno de los tantos entrenamientos en el mundial de Francia, todos se fueron y seguía entrenando sólo con el entrenador de arqueros. Y había 30 chicos ahí mirando, todos con las caras pintadas con los colores de Paraguay. Cuando llegamos no sabíamos donde quedaba nuestro país. Los invité a pasar para que me pateen penales y la cara de alegría de esos chicos no tiene precio. Hace poco publicaron en redes sociales, un padre, agradeciéndole e inclusive el alcalde de la ciudad de Montpellier todo ese gesto para esos niños que son recuerdos imborrables. Eso es lo bueno, en lo cual muchos colegas no lo hacen porque se creen dioses. Hay un refrán guaraní que dice "igual vamos a ir al sarcófago de madera, descalzos como todos, teniendo o no teniendo", es la realidad, lo importante es dejar un legado", recordó."El gol de tiro libre a Boca Juniors fue espectacular porque fue por arriba de la barrera, Navarro Montoya había hablado que yo solamente pateaba fuerte el poste del arquero. Le demostré que con trabajo se puede. Que la técnica y el talento es importante", contó Chila."El secreto estuvo que me quedaba practicando 80 tiros libres del lado izquierdo del semicírculo del área grande, 80 del medio y 80 del derecho con una barrera de 1,90 de altura y sólo. Todo es una cuestión de trabajo. Dos días a la semana para no cargar el aductor. Hoy en día el jugador de fútbol termina un entrenamiento y si nos ponemos en un vestuario convertidos en mosca podemos ver que se van corriendo, se meten al vestuario, se duchan pasan como una moto y salen corriendo como si fueran un corredor de Fórmula 1, no sé a dónde van. En vez de quedarse a explotar las virtudes de cada uno. Después en un partido pasa que se produce un tiro libre y desaprovechan, porque hace mucho tiempo que no se ven goles de tiro libre y realmente con este balón que es mucho más liviano es más fácil hacer goles que antes", manifestó.

José Luis (nacido en Luque, Paraguay) comenzó desde muy joven con el fútbol, en el año 1979, fue a probarse a al Club Olimpia, quedó y comenzó a jugar. En uno de sus primeros partidos no tuvo una experiencia muy grata. "Estuve 15 minutos en el arco y el técnico me llama y me dice 'Chilavert le pido por favor no vuelva nunca más acá, tengo miles como usted, no me haga perder el tiempo'", recordó. Con los años y una carrera exitosa el arquero va a jugar a Peñarol de Uruguay. "En uno de los tantos viajes que hago de Buenos Aires a Montevideo tomo un taxi desde el aeropuerto para ir a la concentración de los Aromos de Peñarol. Me subo y le digo que me lleve ahí, el taxista me mira y me dice 'Chilavert, ¿se acuerda de mí?', lo miro y le digo 'si claro cómo no me voy a acordar de usted, fue el que tuvo una visión terrible. Me dijo que era un desastre como arquero. Usted terminó siendo taxista y yo aún sigo jugando al fútbol, mire la diferencia'"."Siempre tuve en la cabeza que hay que contarle a la gente que no todas las cosas son fáciles en la vida del futbolista. Esta anécdota la cuento para que los padres sepan que si le cierran las puertas en un lado vayan a otros club a probar, nadie tiene la verdad en el mundo del fútbol. Hay que seguir insistiendo, hay que ir a probar a otros equipos, y hay que tener en cuenta fundamentalmente que nadie tiene que decirle que no", expresó.Chilavert se caracterizó por ser un gran guardametas, pero además por su potencia y perfección para ejecutar tiros libres y penales. El paraguayo reconoció que "esa etapa empieza desde muy joven -recordó cuando se iba caminando kilómetros para entrenar porque no tenía plata para el pasaje, y una señora, Doña María, le daba al pasar un jugo de piña-. Mi padre que ha sido un gran entrenador de mi país, y número 9 de Rubio Ñu. Siempre nos inculcó, a los 4 hermanos que cuando uno empieza una profesión tiene que amarla, tiene que trabajar al 100%. Y decía cuando hay tiros libres o penales hay que tratar de matar al arquero y que todo se logra a base de sacrificio de trabajo"."Cuando él dirigía Independiente de Campo Grande, yo me iba y jugaba en la escuela de fútbol antes de ir a probarme como profesional. Entonces en los partidos salía y pateaba penales, ahí empecé a tener esa vocación, y al haber jugado con mis amigos de barrio lo hacía de 9, tenía esa virtud y ventaja de saber cómo pegarle a la pelota, saber cómo definir, dónde colocarla y ya empezaba a tenerle ese gustito al gol, que es lindo", recordó.-Competiría tranquilamente con Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé, es la realidad. Es muy difícil encontrar hoy en día un arquero que tenga ascendencia por sobre el rival. Cuando yo jugaba, los técnicos del rival le decían a sus defensores por favor no hagan tiro libres que está Chilavert en frente. Y muchos subestiman al arquero y esas cosas es muy difícil que hoy se vuelva a repetir."Tengo mis camisetas del buldog, las originales con la que hice el gol en cancha de River a la Selección. No colecciono camisetas, esa es la realidad. Regalaba todas mis camisetas. Mi hija y mi esposa me reprochan por qué no las he guardado, pero son cosas de la vida. Sí tengo guardado los botines con los cuales he logrado todos los goles. Tengo un recuerdo imborrable, un botín de Ronaldo, un futbolista que admiro y quiero muchísimo, un fenómeno. También algunas camisetas, como la de mi colega Oliver Khan".José Luis recordó a los delanteros más difíciles que le ha tocado enfrentar, enumerando a Emilio Butragueño, Hristo Stoichkov en Barcelona y en Argentina a Francescoli.Y recordó la anécdota que le significó sacarle del ángulo el tiro libre de Maradona en un empate 0 a 0 entre Boca y Vélez. "Antes de ese partido contra Boca, Marcelo Bielsa, era el DT de Vélez, jugamos contra Unión en Santa Fe y ganábamos 2 a 0. Faltaban 2 minutos para terminar el partido y hay un tiro libre en contra de nosotros al borde del área, coloco a 5 hombres en la barrera. Va a patear Cabrol, un especialista, un talentoso, y le pega como los dioses y la clava en el ángulo. Yo me quedo mirando. Termina el partido, el jueves jugábamos con Boca". "El lunes en el entrenamiento, Bielsa está en su vestuario, entra el médico del club Ricardo Copolequia y le pregunta "doctor, para usted Chilavert se tira o no se tira" el dice "sí se tira", bueno " pero vio que no hizo ningún esfuerzo en el gol de Cabrol". Entra Claudio Vivas, su asistente y le pregunta "Claudio, para usted Chilavert se tira o no se tira" y le dice "sí se tira", pero no vio que no hizo esfuerzo. Entra el preparador físico Gabriel Macaya, "Gabriel, Chilavert se tira o no se tira", pero sí le dice. "Pero qué, son todos amigos de Chilavert?", pregunta Bielsa y le dice a Vivas, prepare una barrera con cuatro jugadores y que le pateen de todas las posiciones y que Chilavert se tire. Y Macaya le dice: "Mire Marcelo él tiene la rodilla un poco tocada, mire que tenemos que jugar con Boca". Lo llama al doctor y le pregunta: "¿Es verdad que Chilavert está tocado en la rodilla?" y le responde que "sí, está un poco tocado, tiene inflamado los meniscos". Bielsa recapacita y le dice a Vivas "cancele el trabajo, no dije nada"."Vamos al partido, 0 a 0 con Boca, un partido espectacular ida y vuelta, faltaban 2 minutos y tiro libre para Boca y va a patear Maradona. Dije que iba a patear por afuera y lo adiviné, salí antes porque si no, no llegaba. La desvío un poco con la yema de los dedos y pega en el travesaño y sale de nuevo. Cómo termina la historia, Bielsa los junta a todos y le dice "los felicito, Chilavert se tira", recordó entre risas.