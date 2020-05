Quique Club cumplió 90 años como institución deportiva en la ciudad de Paraná. El aniversario los encuentra en una situación particular debido a la cuarentena, por lo que no pueden realizar ningún festejo con todos los socios.



Ana María Giménez, presidenta, indicó a Elonce TV que "es un hermoso club, decano del básquet. Sus inicios fueron basquetbolísticos con los chicos del Colegio Nacional que se unieron para formar un club".



Sobre la celebración que realizaron en el día, dijo que "comenzamos temprano a la mañana mandándonos mensajitos y felicitaciones. Mucha gente nos saludó. Hicieron videos, mandaron fotos. Todo humilde como este club, como lo fue toda la vida".



"Nuestro club se inició el Día de la Virgen del Luján. Una hermanita nos trajo la bendición al club. El club sirve para el barrio, los chicos, los jóvenes y adultos. Quique siempre va a seguir viviendo en el corazón de cada uno de los que pasó por aquí", resaltó.



Oscar Ijalba, vicepresidente, dijo que "es un momento muy particular, los festejos son muy particulares. Es un día especial y acá las actividades siguen, virtualmente. Los profesores siguen trabajando pero desde sus casas, dándole elementos y ejercicios a los chicos para que hagan en sus domicilios".



"Seguimos administrando el Quique como debe ser. Todos los clubes no están ajenos a la situación económica que hace a esta pandemia. El esfuerzo que ponen los socios en pagar sus cuotas, tienen alternativas. Sabemos que lo primero que deja una familia cuando tiene problemas económicos es el club. Acá hay sentido de pertenencia", remarcó. Elonce.com