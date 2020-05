Barrios de Pie compartieron una merienda con los chicos de Colonia Avellaneda

Integrantes de la organización Barrios de Pie, en Colonia Avellaneda, se acercaron hasta al barrio La Lonja, para compartir una tarde con los chicos, serviles una merienda y entregarle útiles escolares."Este barrio, es uno de los más alejados de Colonia Avellaneda, y asistimos para compartir una merienda. Trajimos leche, tortas fritas y ropa de abrigo que la gente donó", expresó Fernán, integrantes de Barrio de Pie aY agregó: "Si bien es un contexto complicado, la gente es muy solidaria y ayuda con lo que puede. También donaron barbijos, nosotros teníamos las telas y algunas personas ocuparon su tiempo para poder confeccionarlos, no es algo menor porque una cierta mano de obra".Por su parte, Mauricio dijo que "es mucha la necesidad que hay dentro de la provincia y el país, nosotros no realizamos viandas, pero traemos meriendas y útiles escolares, que por ahí por ser un barrio tan alejado no llegan los cuadernos de Nación".