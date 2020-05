Es falso el video viral que alerta por billetes sin numeración

Billete original

Video Falso

Hace días comenzó a circular un video en las distintas redes sociales, donde alertaba por billetes de 100, 500 y 1000 falsos. La explicación que daba la persona que lo filmó era que no tenían la numeración en la parte del frente.Blanca Ramírez, de Delitos Económicos, le explicó a, porque el video es falso."Tenemos conocimientos por medio del sitio oficial del Banco Central de la Republica Argentina, que es un video falso.Y agregó: "Es importante informar,Hasta el momento, no se recibió ninguna denuncia en las comisarías de la provincia"."Para que las personas sepan, en este punto en particular con el video,Se deben acercar a la comisaria y se actuara de la manera que corresponda", finalizó.