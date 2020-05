El cine se reconvierte para subsistir: Implementaron el delivery de pochoclos

En cuarentena los cines sufren su peor momento y deben apelar a buscar otras alternativas. En Paraná, el Cine Círculo comenzó a implementar el delivery de pochoclos.



Juan Carlos Sánchez, explicó a Elonce TV que "es un momento de nostalgia, de sentimientos encontrados. Ver el cine cerrado, que muchas veces estuvo lleno, da nostalgia. Vemos decadencia, pero tenemos que cumplir con la cuarentena, resguardarnos".



"El momento económico es terrible y tuvimos que salir a salvar el cine, que no se pierda. Es un comercio donde plata que va entrando, plata que se va invirtiendo. Hoy no entra un peso y quedaron muchas cuentas pendientes", resaltó.



Comentó que "decidimos abrir con delivery de pochoclos. Le pedimos a la gente que convierta su casa en un cine, que pida el pochoclo, la gaseosa, un chocolate, que se lo acercamos"



También están vendiendo entradas adelantadas "que se podrán usar apenas abra el cine. Cuestan 150 pesos. Al momento del cierre, en marzo, estaban en 350 pesos en películas 3D y en 320 en 2D. Con estas entradas podrán ver cualquier película. Es algo paliativo, el cine demanda muchos gastos".



"Queremos preservar la fuente de trabajo. Es lo más importante, que los empleados no la pasen mal y tengan para sus necesidades. Estamos viendo cómo poder cumplir con ellos", dijo. Elonce.com