Paranaense en San Pablo: "Hacemos vida normal, no hay ningún tipo de control"

El paranaense Agustín Musante vive en la ciudad de San Pablo, Brasil, en una entrevista concomentó como era la situación en el país vecino y cuáles son las medidas que se están llevando a cabo.", señaló el paranense.En relación a las medidas que se llevan adelante, explicó que "los gobernadores tomaron actitudes independientes a las normativas que enviaba el gobierno nacional.Solamente se dictaminó que pueden permanecer abiertos únicamente los comercios de servicios esenciales, pero tampoco se respeta esa medida porque no hay ninguna fiscalización"."A partir de la semana que viene se va a empezar a controlar el flujo de transito que va a circular por las avenidas. Se podrá salir por tipo de chapa patente de cada vehículo. Aun no se tiene bien en claro cómo se va a realizar", indicó Agustín.Teniendo en cuenta a cómo transita la poandemia, el paranaense informó que ". Sabemos que esto puede empeorar de un día para el otro, porque las políticas que implementa el gobierno no son del todo favorables para la población, pero la gente tampoco colabora".En este momento "tengo bastantes incertidumbres, soy atleta y estoy trabajando dando clases de Judo en escuelas, aquí esta disciplina es una materia particular. Al estar las clases suspendidas esto repercute en el salario", comentó el joven.Sin embargo "se me pasan muchas cosas por la cabeza, cómo sería el viaje en el caso que me vuelva y si podré ingresar al país. El Consulado argentino generó un programa de asistencia a pero no es tan sencillo poder regresar".