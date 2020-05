Protesta de taxistas en el centro: Reclaman subsidios por la falta de actividad

Una protesta de los taxistas de Paraná, paralizó el tránsito en el microcentro de la capital entrerriana.Según explicaron los referentes del sector,La protesta coincidió con el Día del Taxista, fecha elegida que coincide con el nacimiento de Eva Perón, quien fuera la fundadora del Sindicato de Taxistas Argentinos en el año 1950.para los taxistas cada vez está más difícil.", señaló Villalba y agregó que "la situación no da para más. Hay muchachos que no tienen para llevar la comida a la casa. Está muy complicado", resaltó.Por su parte, Santana explicó que "la nota ante el Municipio, se presentó el día 06 de abril y hasta el momento, no tenemos una respuesta. La situación es insostenible.Además de los costos fijos para trabajar, Santana mencionó que se agregaron otros gastos importantes. "Tuvimos que gastar en la instalación del Blindex, los guantes, el alcohol en gel, barbijos y otras cosas. No hemos tenido ningún contacto con la Municipalidad", sostuvo."La idea es que nos den alguna ayuda y que los compañeros puedan mejorar su situación. No dan los números con lo poco que se recauda", dijo Villalba a Elonce TV y agregó que "sean choferes o titulares de los vehículos, todos están pasando una situación muy difícil", remarcó Villalba y