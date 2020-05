La Planta Verificadora de Paraná atiende "de 40 a 55 turnos diarios"

, bajo los lineamientos que brindó la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y de la Policía de Entre Ríos", comunicó ael titular de División Sustracción de Automotores y de la Planta Verificadora de Paraná, comisario inspector Claudio Martínez.De acuerdo a lo que explicó, en la Planta Verificadora de Paraná "se trabaja con turnos que se sacan a través de la web de la Policía de Entre Ríos en el botón Verificación Vehicular , y con los que otorgan los seis Registros de la Propiedad del Automotor"., es decir, que ingresan tres vehículos cada media hora para mantener el distanciamiento. Y a su vez, los Registros también entregan turnos propios porque con ese mismo turno, a donde sea que vaya cada usuario, previamente, puede pasar a verificar por la Planta", detalló el comisario.Tal es así que, diferenció Martínez."Los turnos que brinda la Policía son distanciados, dejando un espacio prudencial de tiempo para que se acerquen los que tengan los turnos de los Registros y que no se superponga la cantidad de gente en la Planta", explicó el responsable de la repartición ubicada sobre Avenida Pedro Zanni 3155.Consultado al funcionario policial por inconvenientes para la solicitud de los turnos a través de la web de la Policía, éste argumentó que "al ser pocos turnos los que se entregan, los habilitamos todos los días a las 8hs y por lo general, en una hora ya no quedan más; por eso es que los interesados se ven imposibilidades de solicitar un turno".Los turnos son únicamente vía web, no a través de un contacto telefónico, "porque en la Planta se necesitan los datos previos de carga del vehículo y del usuario que vendrá al otro día".El interesado debe acercarse a la Planta con el vehículo, el titulo o cédula del automotor, su DNI y el formulario tipo 12 que se adquiere en el Colegio de Gestores y Mandatarios de la provincia."Les solicitamos el uso de tapabocas y bienvenido sea el que quiera usar guantes", encomendó Martínez, al agregar que se recomienda "una persona por vehículo y que se mantenga en el interior hasta que finalice el trámite".Al preguntarle a Martínez qué ocurre cuando se detectan anormalidades en las unidades, éste diferenció: "Si es una reparación demanda un trámite registral y en caso que lo que se detecte sea producto de un delito, se pone a disposición de la fiscalía en turno de Paraná"."Los que están viniendo son los que previo a la cuarentena había adquirido vehículos y le había quedado pendiente la transferencia de titularidad, por lo que al levantarse paulatinamente el aislamiento, se acercan a finalizar con los trámites registrales de los vehículos", comentó el comisario.La Planta Verificadora de Paraná trabaja de lunes a viernes de 7.30 a 13hs. Los teléfonos de contacto son (0343) 4205072 / 4207074.