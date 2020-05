Psicólogos: Volverían las atenciones presenciales de forma inmediata

Los profesionales de la psicología, fueron uno de los sectores que si bien pudieron seguir trabajando durante la cuarentena de manera virtual, se nuclearon y elaboraron un protocolo sanitario para atender de manera presencial, ya que consideran que es el mejor tratamiento para brindarle a sus pacientes."Estamos muy expectante con volver a trabajar con las atenciones presenciales. Todo este tiempo estuvimos trabajando de manera virtual, pero para muchos pacientes no es lo mismo, tienen varias dificultades. Además las obras sociales no estarían cubriendo la asistencia online", expresó aDelia Bellma integrante del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.En este sentido, dijo que "este tipo de atención, debe estar aprobado por el paciente porque tiene características muy particulares. Requiere de garantizar una privacidad del sistema que se utiliza, ademas el paciente cuente con algún dispositivo con Internet"."La psicología no fue considera como una actividad esencial como otros rubros de la salud, y es necesario, ya que las personas en cuarentena miran y leen noticias, y eso genera preocupación, miedo, culpa. El aislamiento propio produce varias emociones encontradas".Sobre protocolo que presentaron, contó que "no es tan complejo como en otras profesiones, pero requiere de ciertos recaudos."Nosotros nos vimos beneficiados con la resolución 622 de fines de abril, en donde las profesiones liberales con títulos habilitantes, podían comenzar a ejercer su trabajo, pero para que se posible debía ser aceptado un protocolo".Y agregó: