Incrementó la venta de tabaco para armar cigarrillos

Se registra faltante de cigarrillos en los kioscos de la ciudad. Desde las distribuidoras indican que las tabacaleras no están trabajando y por ello no hay stock de estos productos.En ese sentido, armar el cigarrillo comenzó a ser una opción que muchos empezaron a implementar. Desde un comercio donde venden tabaco suelto, explicaron aque "se incrementó la venta, ante la falta de cigarrillos comerciales. Mucha gente ahora viene y compra y se lo arma".Entre los elementos más buscados están "el tabaco, filtro, maquinita de armar y papel".Comentó que "hay diferentes tabacos. La gente se inclina a pedir según la marca comercial que fuman habitualmente y nosotros los asesoramos sobre la intensidad de un tabaco"."Nosotros atendemos con barbijo, con alcohol en gel y la gente no puede entrar, sino que le vendemos desde la puerta", agregó.