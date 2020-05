Propietarios de canchas de fútbol 5 elaboran un protocolo sanitario para reabrir

Los complejos de canchas para jugar al fútbol cinco, son unos de los sectores más afectados por la pandemia. Los propietarios se nuclearon para elaborar un protocolo sanitario para el día que puedan reabrir sus puertas."No estamos trabajando y fuimos uno de los primeros rubros que tuvo que cancelar sus actividades, una semana antes de que comience la cuarentena, y con el panorama que tenemos vamos a ser uno de los últimos en reabrir. Estamos muy complicados", expresó a, Ernesto Capdevila, propietario del complejo Paraná Soccer.En ese sentido, dijo que "en la ciudad somos alrededor de 25 complejos, donde la mayoría nos reunimos en un grupo, y estamos armando un protocolo sanitario y poder presentarlo si todo sale bien, la próxima semana, ante la municipalidad y la provincia, así cuando tengamos al posibilidad de poder abrir ya tengamos todo listo"."Se siente mucho la parte económica, porque no solamente somos nosotros los propietarios, también sufren los empelados, los que tiene las concesiones de las cantinas, los que organizan los empleos, las escuelitas de fútbol. Es un grupo de familias muy importante los que no tiene trabajo", explicó.Sobre los sueldos, dijo que "de mi parte estoy pagando los sueldos, no somos muchos pero la situación es muy complicada. Los complejos de fútbol cinco no estan incluidos dentro de las ayudas económicas, y somos un rubro muy importante"."Un día normal de trabajo, yo tenía entre 10 y 12 turnos ocupados para que jueguen al futbol", finalizó.