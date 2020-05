Animadores infantiles, otro rubro afectado por la cuarentena

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia del Covid ? 19, fueron muchos los rubros que se vieron afectados. Uno de ellos es el de los animadores de eventos infantiles.



Noelia Ramírez, es animadora de fiestas de cumpleaños "desde hace muchos años" y habló sobre la situación que vive ante la imposibilidad de seguir con la actividad.



"Estamos realmente afectados porque cada vez que nos contratan estamos en contacto con los chicos y en un evento hay aglomeraciones de gente y con todo este tema, no podemos trabajar", dijo al programa Entrevistas de Elonce TV.



Los eventos que tenía para realizar en estos meses "se cancelaron hasta nuevo aviso y vamos llevando el día a día".



En tal sentido, indicó que "por ahí nos llaman para trabajar en casas particulares, pero no podemos aceptarlo porque eso requiere estar en contacto con la gente".



"El día que nos permitan volver, se tomarán los recaudos que sean necesarios. De momento solo resta esperar y tener paciencia. Hace muchos años que me dedico a esto y extraño que lleguen los fines de semana y preparar los juegos para cada evento; siento que algo me falta", expresó finalmente Ramírez. Elonce.com