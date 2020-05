Comerciantes y la vuelta al trabajo: Entre la alegría y la incertidumbre

Política La provincia emitió recomendaciones a los comercios habilitados a trabajar

Desde la habilitación de parte de la Municipalidad para volver a funcionar con un horario acotado y protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus, muchos comerciantes de la capital entrerriana abrieron este miércoles sus puertas.Según pudo registrar, hubo poco movimiento en los locales de la peatonal y calles del alrededores, el cual se volvió casi nulo a la siesta. Y el tema del horario establecido, de 11 a 18, fue el punto en el cual muchos comerciantes coincidieron al expresar su desconformidad.En esta jornada, y mientras ponían sus locales en condiciones para la atención al público, ya exhibían en las vidrieras carteles con las medidas de prevención indicando la obligatoriedad en el uso del barbijo y la cantidad de clientes dependiendo de la capacidad del local. Además todos están provistos de alcohol en gel y un trapo de piso con lavandina en la entrada.; estamos hasta las 13.30 y después a partir de las 15". Y dio cuenta que muchos vecinos le manifestaron su temor de andar en horas de la siesta ya que hay poca circulación y se sienten inseguros.Otro comerciante del rubro, afirmó: "de 11 a 18. La expectativa es la mayor, porque teníamos cerrado hace un mes y le ponemos todas las pilas para que esto funcione".Respecto a la sugerencia de solicitar el DNI, el comerciante se sinceró y expresó:. En esta cuadra, la mayoría de los comercios grandes abrieron, no se adecuaron mucho al horario pero si a las normas sanitarias. En este comercio le ofrecen a los clientes alcohol en gel y barbijos a quien no tiene."Ha estado. Estamos cumpliendo el horario y haciendo lo que nos permitieron pero no es favorable, además en los próximos días va a hacer más frío y menos va a salir la gente".En este sentido, el comerciante entendió que quienes se acercan al centro a realizar trámites, lo hacen a la mañana y no en horas de la siesta., destacó. Y agregó que "aumentó un 30 por ciento lo que ingresó de mercadería y lo que se hizo de reposición, ni hablar de lo importado. Cada vez que voy a comprar algo, me cambia el precio y no podemos ir modificándolos".De todas maneras, y a pesar de no tener un buen reinicio en la actividad dijo: "estamos tranquilos, llevamos 17 años en esto y siempre tuvimos momentos buenos y malos así que vamos a salir adelante".Finalmente, desde un comercio de electrónica y revelados señalaron que el horario establecido para la atención al públicoy opinó que