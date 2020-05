IFE: Más de 300 beneficiarios cobraron en el Correo en Paraná

Cómo continúa el operativo

Paraná Largas filas de personas para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia en Paraná

Economía Este miércoles comienzan a cobrar el IFE los que eligieron hacerlo en el Correo

Así lo confirmó ael responsable de Logística de Correo Argentino en Paraná, Mario González.Es que este miércoles iniciaba el pago a aquellos beneficiarios que optaron por percibirlo en las sucursales del Correo Argentino, y cuya terminación de DNI en 0 y letra inicial del apellido de la A a la L.Asimismo, González destacó el comportamiento de las personas que se acercaron a cobrar el beneficio. "Se respetó el distanciamiento social, todos se acercaron barbijo y al ingreso y egreso del Correo, personal de sanidad municipal les colocaba alcohol en gel"."Vinieron los que tenían que venir, y no se agolpó gente a la que no le correspondía la fecha de cobro", valoró al tiempo que agradeció el trabajo del personal de Correo, de la Municipalidad y de la Policía.Mientras que sobre calle Monte Caseros, por el portón, fue dispuesta la entrega de envíos; y el resto de los trámites se realiza en la sucursal de Casa de Gobierno, sobre calle Córdoba."El operativo de este jueves será el mismo, de 8 a 14hs, con puertas abiertas, y de 14 a 15hs se verá si la cantidad de personas es importante se les entregará un número para que ingrese a cobrar", explicó González."Este operativo de cobro es ágil y rápido, no tiene demoras", valoró al respecto. "No queremos que las personas, sobre todos los adultos mayores, tengan ningún tipo de problemas de salud", argumentó.Por su parte, el jefe de la Región Litoral de Anses, Diego Mansilla, valoró que el operativo estaba "bien organizado y los beneficiarios cumplieron con el distanciamiento", al mostrarse "satisfecho" con el resultado."El objetivo es que las personas salgan de su casa para hacer el cobro de su prestación y vuelvan a su domicilio", destacó.Según recordó, en la web de Anses se habilitó un aplicativo de consulta de fecha y lugar de pago del IFE para facilitarle a todos los beneficiarios del país la información precisa sobre su beneficio.Por eso, quienes reciban el IFE deberán ingresar a la página web de ANSES ( www.anses.gob.ar ), luego al aplicativo "Consultá tu cobro de IFE", donde se le solicitará el número de DNI y se les brindará fecha, lugar y modalidad de cobro."Que los beneficiarios chequen dónde y qué día cobrarán su prestación para evitar generar un movimiento que no sea el que corresponde para ese día", recomendó Mansilla.