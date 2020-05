Tras la habilitación: Cómo es el movimiento en los comercios barriales

Desde este lunes los comercios están habilitados para atender al público. En un recorrido que realizópor las calles General Gervasio Artigas y Santo Domínguez, observó como es el moviemitno en la zona y dialogo con los comerciantes sobre las nuevas medidas."Hace alrededor de 45 días que estábamos esperando abrir. Se ve que anda gente en la calle pero no mucho, esperamos que la situación mejore un poco", indicó una comerciante aLa dueña de una imprenta de la zona, señaló que "retomamos la actividad una semana después que se decrete la cuarentena, veníamos teniendo una buena temporada pero desde que comenzó el confinamiento las ventas decayeron".El dueño a librería de la misma cuadra agregó que "abrimos hoy, esperamos resucitar un poco. Somos un rubro indispensable, porque los chicos por más que no vayan a la escuela necesitan elementos para hacer la tarea".En una agencia de juego declararon que "por el momento no estamos trabajando porque podemos atender únicamente por delivery, pero a la gente del barrio este sistema no les interesa, no lo utilizan. En este momento estamos pagando los premios que habían quedado pendientes y a la espera de novedades".