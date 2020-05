Detalles del protocolo sanitario para los comercios en Paraná: Punto por punto

Paraná Recomiendan a clientes concurrir a comercios según la finalización del DNI

Exhibición

Control de acceso de las personas al establecimiento

Implementación de zonas de bioseguridad

Zona exterior

Zona de control

Zona de circulación

Espacio exclusivo del personal que presta servicio en el comercio

Medidas generales de protección al trabajador

El personal deberá:

Plan de contingencia

Otros

. "Resulta necesaria, la implementación estricta de normas de Higiene y Seguridad Laboral, con la finalidad de proteger al trabajador, quien es el recurso más valioso. La eficacia de las medidas a cumplimentar depende deEl Protocolo es de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, debiendo exponerse al menos uno por establecimiento en lugares destacados que permitan su visualización.Asimismo, se debe verificar la conservación y reposición de dicha información en caso de deterioro, pérdida o actualización.-Comprobación de ausencia de sintomatología constatable en los clientes y personal (síntomas a observar: tos, problemas respiratorios, fiebre). En lo posible, controlar con anterioridad a la entrada en el local comercial que la temperatura corporal sea menor que 37ºC. En caso de presentar síntomas, abstenerse de concurrir al trabajo, informar a la empresa a la brevedad, aislarse en el domicilio durante dos semanas o hasta su completa curación y consultar al "Plan de contingencia".-Control de acceso de personal externo. Se aplicarán los mismos controles que al propio respecto al acceso y se limitará al estricto e imprescindible para mantenimiento de la actividad. Los movimientos dentro del local delpersonal externo deberán estar limitados sólo a las áreas donde se requiera su presencia.Es recomendable y conveniente delimitar los espacios con base en distintas áreas que facilitan el control:-Zona exterior-Zona de control-Zona de circulación-Zona de atenciónEs el sector externo al establecimiento comercial donde confluyen grupos humanos. Dentro de la zona exterior las medidas a tomar serán las siguientes:-Desde la puerta de acceso se deberá formar fila respetando 1,5 m de distancia entre personas.-Las distancias serán delimitadas en el piso por el comercio con la forma que éste establezca. Se deberá respetar los límites de la fachada del comercio.-Se dará prioridad de ingreso a embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.Es una zona de amortiguación entre la zona exterior y la zona de circulación. Al situarse el personal o clientes en esta zona se controlará y cumplirá con lo siguiente:1) Dividir la zona de ingreso y egreso. Señalizar con cintas adhesivas u otro método.2) Se colocarán 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua. El primero será colocado del lado de afuera de la puerta de acceso al local y quien vaya a ingresar deberá realizar la limpieza de los pies en él. El segundo trapo de piso estará dentro del local y, nuevamente, se deberá realizar la limpieza de pies. Los trapos de piso con lavandina se lavarán en promedio cada 8 a 70 clientes de tránsito continuo o cada 2 horas.3) Al mismo tiempo, se proveerá de alcohol en gel que deberá estar en contacto con las manos como mínimo 20 segundos. Esto corresponderá realizarse tanto al ingreso como egreso.4) Los clientes no podrán tocar la puerta de ingreso. Solo podrán ingresar aquellas personas que cuenten con barbijo social, tapabocas.5) Limpiar las superficies con agua y lavandina de manera periódica.Una vez superadas las dos zonas anteriores se podrá permanecer en esta zona siempre que se cumplan las siguientes condiciones:1) El establecimiento deberá contar con: señalización de circulación y de distanciamiento mínimo de 1,5 m y carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. El espacio deberá estar despejado, con la menor cantidad de obstáculos posible.2) El comercio deberá asegurar la limpieza con agua y lavandina de todas las superficies de manera constante. Evitar la presencia de superficies tapizadas y alfombras.3) Dentro del establecimiento se autorizará la permanencia de hasta un 50% de la capacidad total habilitada o una persona por vendedor, según se pueda mantener estrictamente la distancia mínima de 1,5 m entre personas y el control de dicha distancia por parte del personal.4) Se recomienda implementar medidas para que los clientes no manipulen los productos. El fin de ello es evitar riesgo de transmisión viral a través del contacto con superficies.5) Se deberá ventilar adecuadamente los lugares de trabajo de forma natural; en lo posible, mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, deberá hacerse con regularidad.6) Se recomienda disminuir el uso de celular en las zonas de trabajo. En caso de que el personal lo utilice, deberá desinfectarse correctamente, periódicamente o luego de su uso.7) No encender los aires acondicionados si están centralizados y conectan zonas comunes.Zona de atención1) Se recomienda la instalación de una barrera física real (pantalla de vidrio, de acrílico, etc.) entre el personal de atención y el cliente. De no contar con lo anterior, respetar el distanciamiento mínimo de 1,5 m entre dos personas.2) En caso de que el pago se realice a través de tarjetas de crédito o débito,se deberán desinfectar la tarjeta y el posnet con solución de agua y alcohol.3) Los comercios dispondrán en sus sectores de ventas banners, audios o cualquier material de difusión para favorecer la prevención de COVID-19.El empleador proveerá obligatoriamente de los siguientes insumos y elementos de protección al personal:-Alcohol en gel.-Barbijo social de tela, tapabocas.-Correcto funcionamiento de los sanitarios (agua, jabón líquido y toallas de papel).-Rociador con alcohol y agua.-Lavandina.-Trapos de piso.-Manoplas de nylon.-Estar alerta. Mantener la distancia mínima de 1,5 m.-Estar informado acerca de la adecuada higiene de manos e higiene respiratoria.-Cumplir estrictamente con las tareas mencionadas de limpieza, higiene y buena ventilación.Medidas específicas de protección-Elaborar un plan de limpieza. La frecuencia de limpieza depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes. Se sugiere implementar una limpieza húmeda (mediante técnica del "doble balde y doble trapo") y, luego, la desinfección de la superficie.-Disponer, en lo posible, un sistema de turnos rotativos del personal de trabajo, de modo de reducir la congestión y circulación de personas.-Establecer horarios especiales de atención exclusivos para mayores de 65 años.-Disponer de personal que controle los accesos y evitar aglomeraciones de personas en la zona exterior de los locales.-Señalizar los lugares de espera para mantener una distancia de 1,5 m entre vendedor-cliente y entre clientes.-Fortalecer los sistemas de ventas online, por teléfono, redes sociales.-Establecer turnos para entrega de los pedidos.Detección de un caso sospechoso en un establecimientoSe deben prever medidas a adoptar en el establecimiento para aislar a una persona que manifieste síntomas de COVID-79 (tos seca, fiebre, insuficiencia respiratoria, disgeusia o anosmia) en una sala o zona donde no tenga contacto con otras personas, hasta comunicarse con las autoridades locales de salud pertinentes. Para ello, realizar la denuncia epidemiológica al 0800 777 8476.Se limpiarán las áreas donde circuló la persona con agua y lavandina y/o desinfectantes.Es importante poder definir una propuesta que contemple las siguientes acciones:-Informar al personal acerca del Protocolo Sanitario y la importancia de no acudir al trabajo aunque solo se presenten síntomas leves.-Contemplar grupalmente las consecuencias sociales y de salud mental que podría generar un caso de COVI D-79 en el lugar de trabajo o en la comunidad.