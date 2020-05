El Gobierno anunció subsidios para clubes de barrio: La situación de Entre Ríos

El Ministerio de Turismo y Deportes anunció hoy el lanzamiento de un subsidio destinado a clubes de todo país para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. El Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes consiste en una ayuda de hasta $60 mil que se suma a las ya fijadas en el esquema tradicional de sostén a estas instituciones."Nación largó un comunicado con 72 millones de pesos para los clubes que están registrados en la Secretaria de Deporte, y nosotros creemos que son para 1200 instituciones en el país", expresó aTV Hugo Grassi, referente de la Federación entrerriana de clubes.Al respecto dijo "se le ofrecen la ayuda a 50 clubes de cada provincia, y somos 450 en todo Entre Ríos, así que la situación es imposible. A través de la Confederación Nacional de Clubes, nos nucleamos con otras provincias, para hacerle saber al Ministro Matías Lammens, que no estamos de acuerdo con esta medida, ya que son pocas las instituciones beneficiadas y las necesidades las tenemos todos"."Luego de que se anunció la noticia, estuvimos en contacto con Fernando "Chino" Narravo, un referente del deporte, y llegamos a la conclusión de que vamos a conformar una mesa para ser escuchados y exponer los desacuerdos", contó.En ese sentido dijo que "en el país somos alrededor de 20 mil clubes, la Secretaria de Deporte tiene registrado 3872, y de esa cantidad no todos van a recibir el apoyo porque solamente son para 1200 instituciones".Y agregó: "Este año los Juegos Olímpicos no se van a realizar, y la plata que estaba destinada para eso quedaría en la caja de la secretaría, que se puede usar en las necesidades que estamos atravesando los clubes por la pandemia".