Cuarentena: Cómo encontrar la motivación para entrenar en casa

El licenciado en Psicología, y especialista en psicología deportiva, Adriel Levy, dialogó con, y brindó algunos consejos para encontrar la motivación necesaria para poder entrenar en casa durante la cuarentena., expresó.Y continuó: "La mayoría de los gimnasios están cerrados, pero dan clases de manera virtual, podemos acceder a esa alternativa""El segundo peldaño, es el de ver cómo nos encontramos, cada persona es un mundo, cada situación es distinta, pero hay una cosa segura, la pérdida de motivación va a estar".Al ser consultado sobre si es efectivo ponerse un horario para entrenar, dijo que "eso es relativo, depende cómo uno viva el día a día y si se puede armar un rutina.Y agregó: "Lo que hay que ponerse son objetivos, porque si uno dice que entrena a las 18 horas, va a suceder que algunos días no va a tener ganas de a esa hora de hacer ejercicios, o justo va a estar mirando alguna serie"."Otro tema que hay que aprender a manejar es la ansiedad, somos conscientes de que no sabemos que puede llegar a pasar más adelante y la clave es no proyectar. Para poder transitar esta sensación, es bueno saber que recursos tengo a mi alcance sobre las decisiones en las que puedo influir", explicó."La motivación es la energía que tenemos, podemos perderla, pero siempre se puede generar para volver a adquirirla. Lo que debemos hacer es ponernos un objetivo, pero no es solamente bajar peso o el ganar algún premio, a veces superar una barrera mental puede ser un gran desafío".finalizó.