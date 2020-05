Suma de Voluntades realiza una colecta de frazadas y ropa de abrigo

Suma de Voluntades comenzó con una campaña para recolectar frazadas. Serán donadas a las personas que lo necesiten.



Celeste, contó a Elonce TV que "este martes tuvimos muchísimas solicitudes de frazadas en los diferentes barrios donde colaboramos y también de gente que se acercó a nuestra sede. Apelamos a la solidaridad de la gente de Paraná y de todas las personas que siempre nos apoyan, año a año, día a día".



Solicitan que "quien tenga alguna frazada que no ocupe, que ya no use, ropa de abrigo, se pongan en contacto con nosotros que siempre vamos a encontrar un destino para aquellas personas que más nos necesitan en este momento".



La sede de la asociación está ubicada en calle Libertad 272. "Todas las actividades son con previa coordinación telefónica por la cuarentena. Siempre nos comunicamos antes", dijo.



Remarcó que "no pedimos donaciones puerta a puerta. Seguimos utilizando los mismos medios desde que comenzó la cuarentena: transferencia bancaria o donación en efectivo, previa comunicación con nosotros. Destinamos la donación a los merenderos o comedores con los que colaboramos". Elonce.com