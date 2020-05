Esta noche se emitirá un nuevo programa de Once Directores

Aniversario de Crespo

Video: Trailer de Crespo (La continuidad de la memoria) del director Eduardo Crespo

es un programa dededicado a los realizadores audiovisuales de la región para que tengan la posibilidad de compartir sus producciones.El objetivo del programa, es generar un valioso acercamiento a películas que se producen en la provincia y que muchas veces no llegan al público local. Se trata de realizaciones que han tenido distinciones y reconocimientos en festivales y concursos internacionales.La propuesta es conducida por Eliana Sánchez y Franco Giorda, es un ciclo que se compone de 11 programas de 60 minutos, a emitirse los martes a las 23hs y los sábados a las 21.30hs.quien va a estar presentadoArgumento: A partir de la muerte de su padre, Eduardo Crespo se embarca en un viaje para filmar la película que harían juntos. Una película sobre Crespo, el pueblo de donde vienen, la avicultura y la relación de padre e hijo que los unía. Ahora que no está el personaje principal, la película viaja por los mismos espacios, intentando juntarlos a través de la memoria colectiva del pueblo y la memoria personal con el fin de reconstruir a partir de esos detalles, la figura de ese padre que ya no está.Eduardo Crespo, es un director, productor y director de fotografía oriundo de Crespo, Entre Ríos. Entre sus trabajos más reconocidos, dirigió el cortometraje(2010) y largometrajes como(2012), estrenado y premiado en el 27 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata., (2016)LA ciudad es la Capital Nacional de la avicultura, un municipio del distrito Espinillo del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos.La localidad, hace unos días cumplió su 132º aniversario. No tiene acta de fundación, y se considera su nacimiento el 24 de abril de 1888, fecha de la aprobación del Plano Oficial de la traza del Pueblo y la Colonia Crespo.