Se registraron faltantes de cigarrillos en los kioscos de la ciudad. Desde las distribuidoras indican que las tabacaleras no están trabajando y por ello no hay stock de estos productos. "Una vez que las tabacaleras comiencen a funcionar con normalidad vamos a tener que esperar un mes hasta que haya stock", indicó José representante de una distribuidora aEn relación a la situación que atraviesa la distribuidora por la faltante de productos, José explicó que "Este lunes, empresas de origen estadounidense radicadas en Buenos Aires presentaron un protocolo sanitario al gobierno para poder reabrir".Además, el comerciante remarcó que "el 80 por ciento de los cigarrillos son impuestos, el gobierno saca alrededor de 750 millones de pesos mensuales de esta industria, es algo necesario su funcionamiento"."El 30 por ciento de los kioscos están cerrados, no sabemos si van a volver a abrir. Todo es una cadena y en este momento el sector se ve resentido, nosotros estamos realizando repartos más cortos y trabajamos de corrido. Hasta la semana pasada teníamos menos camionetas en la calle", culminó.